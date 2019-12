Zmiana terminarza

Sezon Ekstraklasy zakończy się 17 maja

Poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. 11:28 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa zakończy rozgrywki 17 maja 2020 roku, a nie jak pierwotnie planowano pierwotnie 24 maja. - Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zwrócił się do Ekstraklasy z wnioskiem o przyspieszenie zakończenia rozgrywek w związku z awansem reprezentacji Polski do finałów UEFA Euro 2020 i przygotowaniami organizacyjnymi do finału Ligi Europy, który odbędzie się w Gdańsku 27 maja 2020 roku. UEFA prosiła o udostępnienie stadionu w Gdańsku jak najwcześniej, aby murawa była w najlepszym możliwym stanie – wyjaśnia Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.



- Skrócenie rozgrywek skutkuje zagęszczeniem meczów w rundzie finałowej. Będzie to odczuwalne zwłaszcza dla tych zespołów z Ekstraklasy, które mogą awansować do finału Pucharu Polski. Pomimo tego podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Ekstraklasy kluby przychyliły się do tej prośby PZPN. To ukłon w stronę federacji i UEFA – dodaje Marcin Stefański.



Mecze grupy spadkowej odbędą się w sobotę 16 maja 2020 roku, a grupy mistrzowskiej w niedzielę 17 maja 2020 roku.



Ponadto:

- Ze względu na fakt, iż w roku 2020 finał Pucharu Polski odbędzie się w sobotę, mecze finalistów przypadające na 34. kolejkę Ekstraklasy zostaną rozegrane w terminie 28/29 kwietnia 2020 roku lub 5/6 maja 2020. Terminy zawodów będą ustalone w porozumieniu z finalistami, jednakże z uwzględnieniem planów transmisyjnych partnerów mediowych.

- Mecze finalistów w kolejce poprzedzającej finał odbędą się najpóźniej w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku.

- W dniu finału Pucharu Polski (2 maja 2020 roku) nie będzie meczów ligowych.



Szczegółowy kalendarz poszczególnych kolejek (zaznaczono daty sobotnie, kolejki bez poniedziałków zaznaczono):



21. kolejka – 7-9 lutego (bez poniedziałku)

22. kolejka – 15 lutego (bez poniedziałku)

23. kolejka – 22 lutego (bez poniedziałku)

24. kolejka – 29 lutego (bez poniedziałku)

25. kolejka – 4 marca (kolejka w środku tygodnia)

26. kolejka – 7 marca (bez poniedziałku)

27. kolejka – 14 marca

28. kolejka – 21 marca (bez poniedziałku)

29. kolejka – 4 kwietnia

30. kolejka - 11 kwietnia (sobota - multiliga)

31. kolejka – 18 kwietnia (bez poniedziałku)

32. kolejka – 21 kwietnia (kolejka w środku tygodnia)

33. kolejka – 25 kwietnia

34. kolejka – 1 i 3 maja (3 mecze w piątek, 3 mecze w niedzielę, mecze finalistów PP 28/29 kwietnia lub 5/6 maja)

35. kolejka – 9 maja (bez poniedziałku)

36. kolejka – 12/13 maja (wtorek, środa – multiliga)

37. kolejka – 16/17 maja (sobota, niedziela – multiliga)