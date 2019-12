Sa Pinto zwolniony z Bragi

"Zaskakujące" wieści dotarły dziś z Portugalii - klub Braga SC rozwiązał umowę Ricardo Sa Pinto. Były trener Legii rozpoczął pracę w portugalskim klubie w lipcu tego roku, zdążył poprowadzić zespół w 29 spotkaniach, czyli o jednym więcej niż w Polsce. Bilans Sa Pinto był bardzo podobny do tego, który wypracował w Warszawie: 17 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek (w Legii 16-6-6). Jego drużyna bardzo dobrze radziła sobie w fazie grupowej Ligi Europy - wygrała grupę i w 1/16 finału zagra z Glasgow Rangers. Natomiast bardzo słabo prezentowała się na krajowym podwórku. Po 14. kolejkach Braga zajmuje 10. miejsce i traci 11 oczek do lidera.

lucho_83 - 18 minut temu, *.chello.pl Jakże mi przykro nie jest ;-)

nie w temacie - 31 minut temu, *.plus.pl nie śledziłem wydarzeń w Legii od kilku lat - może mi ktoś przybliżyć skąd ta nienawiść do Sa Pinto? Co on tu zrobił, że jest negatywnie postrzegany? Spoliczkował gniazdowego czy co? Tylko konkretnie bez ogólników!

odpowiedz

(L)eszek - 25 minut temu, *.chello.pl @nie w temacie: konfliktowy gość to był odpowiedz

expert w papciach - 33 minuty temu, *.plus.pl fake news, przyjeżdża do Polski, bo w środę premiera jego filmu - "Futro z misia"

Barry - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Traci 21 oczek do lidera... Tak dla pełni obrazu kunsztu trenerskiego tego magika

kaktus - 59 minut temu, *.com.pl No pacz pan.... taaaaaki fachowiec....

