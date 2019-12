Legionistki na podium w zawodach regionalnych

W połowie grudnia odbyły się ostatnie w tym roku zawody z udziałem zawodników sekcji jeździeckiej Legii. Ewa Czyżewska na koniu Adanero i Melania Orłoś na koniu Gazella zdobyły ex aequo 1. miejsce w konkursie LL 90cm, na zawodach regionalnych w KJ Salio. Zuzanna Sztencel na kucu Sztrucel-K i Olga Szwarc na kucu Harley zdobyły ex aequo 1. miejsce w konkursie 60 cm na zawodach regionalnych w KJ Poczernin. Marianna Pracel na koniu Dendy zajęła 2. miejsce w konkursie klasy P na zawodach regionalnych w Bobrowym Stawie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.