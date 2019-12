NSŚ: Derby Casablanki

Środa, 25 grudnia 2019 r. 12:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ciągu siedmiu tygodni w Casablance rozegrano trzecie derbowe spotkanie, którego tym razem gospodarzem była Raja. Prezentacja fanów tej ekipy na ostatnich derbach, rozgrywanych w ramach Arabskiej Ligi Mistrzów, "Room 101", nie spodobała się władzy i marokański rząd zdecydował o kontroli treści prezentowanych na trybunach opraw. Kibice Raji nie przystali na to i na ligowych derbach bardziej okazałej choreografii nie zaprezentowali. Nie licząc transparentów odnoszących się właśnie do cenzury i kontroli treści - wywiesili transy z hasłami "Wstaw tekst tutaj ; Tutaj wstaw logo ; Tutaj wstaw barwy ; A teraz wyślij do akceptacji". Z ich strony na derbach jedynie flagi na kijach i świece dymne w barwach.



Ekipa Winners 2005, czyli ultrasi Wydadu, zaprezentowali potrójną kartoniadę "Street elite, never split" oraz transparent "The cream of the crop, those whom nothing divides, who'll never be un different sides". Ponadto zaprezentowali pokaz pirotechniczny i kilka transparentów odnoszących się do lokalnego rywala. Niezłe racowisko i liczny młyn zaprezentowali Ultras Askary z FAR-u Rabat na meczu z RSB Berkane.



Derbowe spotkanie rozegrano również w Stambule, gdzie Fenerbahce podejmował Besiktas. Sektor gości wypełniony został po brzegi. Z obu stron bez opraw.



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Raja Casablanka na derbach z Wydadem:



























Wydad Casablanka na derbach z Rają:

























Hassania Agadir na meczu z Rapide Oued Zem:





FAR Rabat na meczu z RSB Berkane:



















Maghreb Fes na wyjazdowym meczu z Chababem Mohammedia:





USM Algier na meczu z Belouizdad:









Aris Saloniki na meczu z Volos:





PSS Sleman na meczu z Tira-Persikabo:





Fenerbahce Stambuł na derbach z Besiktasem:









OFI Kreta na meczu z Panathinaikosem Ateny:









Peristeri Ateny na meczu koszykarzy z Panathinaikosem Ateny:





Standard Liege na meczu z Antwerp FC:





Antwerp FC na wyjazdowym meczu ze Standardem Liege:





Strasbourg na meczu z AS Saint-Etienne:





Olympique Marsylia na meczu z Nimes:





Nancy na meczu z Chateauroux:













Lens na meczu z Niort:





PSG na meczu z Amiens:





Nantes na meczu z Angers:







Rennes na meczu z Bordeaux:







Sampdoria Genua na meczu z Juventusem:





Fiorentina na meczu z Interem:





Bayer Leverkusen na wyjazdowym meczu z FSV Mainz:









Schalke Gelsenkirchen na meczu z Freiburgiem:





FC Nürnberg na meczu z Dynamo Drezno:





Dynamo Drezno na wyjazdowym meczu z FC Nürnberg:





Willem II na meczu z Fortuną Sittard:







Universitatea Craiova na wyjazdowym meczu z FCSB: