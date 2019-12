Paczka bożonarodzeniowa - Kresy 2019

Piątek, 27 grudnia 2019 r. 11:58 Redakcja

Pora na relację z dziesiątej wyprawy kibiców Legii z bożonarodzeniową paczką dla rodaków z Wileńszczyzny. Zatem w żołnierskich słowach: 130 królewskich paczek, po 23 kilogramy każda, szczęśliwie dojechało do Szumska i Pakieny na dwa tygodnie przed Świętami. Każda z paczek, poza świąteczną zawartością, zwierała opłatek i kartkę z życzeniami pisaną i zdobioną rysunkami przez dzieci z polskich szkół.



Po 50 paczek zostało wyładowanych w polskich szkołach w wymienionych miejscowościach, pozostałe 30 zostało rozwiezionych już bezpośrednio po domach.



Po powrocie z akcji paczkowej nasi kibice, jakby im było mało, naprędce zorganizowali dzieciakom z obu szkół dodatkowego Mikołaja, zawożąc w środku tygodnia kolejnego busa przygotowanych pakietów ze słodyczami i owocami, już bezpośrednio dla dzieci ze szkół. Tym samym każde dziecko które następnego dnia przyszło do szkoły, znalazło na swoim miejscu w klasie świąteczną paczuszkę ze słodyczami.



Podsumowując, akcja po raz dziesiąty udana ale dzieje się tak dzięki zaangażowaniu całej legijnej społeczności kibicowskiej. Nic takiego nie wydarzyłoby się bez wsparcia legionistów - zarówno w postaci grup, dzielnic i fan clubów z całej Polski, szerszych czy węższych kręgów znajomych czy wreszcie pojedynczych sympatyków akcji, którzy ją wspierają.



- Za owo zaufanie, za owo serce, za zaangażowanie i zwykłą ludzką życzliwość dla nieznanych przecież osobiście Polaków z Kresów - wszystkim Wam głęboki ukłon i serdeczne podziękowania! Wasze wsparcie, to także ogromny motor dla naszych kolejnych poczynań, bo ta ofiarność zobowiązuje i napędza do dalszej pracy w Waszym imieniu! DZIĘKUJEMY! - informują organizatorzy.



Pełna relacja i zdjęcia z wyprawy TUTAJ.



I na koniec tradycyjne podziękowania dla darczyńców. Podziękowania także dla tych, którzy jak co roku odmawiają podawania ich na liście, kwitując to najczęściej krótkim: "nic nie piszcie", albo - "Legia Warszawa". Każdy daje tyle ile może, jedni więcej, inni mniej ale najważniejsze, że ta wymierna pomoc i oznaka pamięci z kraju płynie co roku. I tak już dekadę!

Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa, Emigracja’14, Legia Dublin, Pomorscy Legioniści, koalicja: Śródmieście Północne + Wielkopolscy Fanatycy + Tłuszczańscy Fanatycy, Grupa Nowodworska, FC Brzeszcze, legijny Anin-Międzylesie, FC Rzeszów, Legijna Zielonka, Krewcy Legioniści, Legia Bielany, Prawa Strona Warszawy (PSW), Saska Kępa, Legijne Marki, Fanatico 5(L)1, Żoliborska Legia, białołęckie Osiedle Derby, A Melanż Trwa (AMT), Legia Mińsk Mazowiecki i Karol Łada – nasz ulubiony trener z Legia Fight Club:)

Robert i Andrzej czyli Wydawnictwo Muzyczne Folk a za ich pośrednictwem także (tak, to nie pomyłka, między innymi kwiat rodzimego disco-polo!): Przemysław Łazarz, Krzysztof Mordwa, Barbara Khan, Zbigniew Krok, Andrzej Marcysiak, Emil Jeleń, Rafał Woźniewski, Rafał Łuniewski, Marek Włodarczyk, Marcin Siegieńczuk, Wojciech i Ewa Grodzcy, Jesika Piętak, Łukasz Worobel, Patrycja Szydłowska – Dorosz, Łukasz Gesek, Marcin Nurzyński, Paweł Szymczyk, Paweł Stawiarski, Dariusz Dołęga, Daniel Krok, Katarzyna Kępińska, Stanisław Kuciński, Piotr Koczocik, Mariusz i Elwira Mejk. Sylwester Gazda, Janusz i Marta Konopla.

Narodowy Ursynów, firma Neopak od lat zaopatrująca nas w kartony, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZŁOTOKŁOS, Klub Strzelecki Vis w Lipnie, Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, społeczni.net oraz jak zawsze nam przychylna, legijna kufloteka czyli pub Źródełko.

Legijna Grupa Nowodworska i wraz z nią: Alicja Żegocka, Ada Chylińska, Krzysiek Trzaska, Oliwier Godlewski, Maja Cegiełka, Bartek Jaworski, Oliwier Kujawski, Maciej Gromadka, Magda Barbarska, Ania Nodzykowska, Bartosz Ciecierski, Ela i Kamil Dobras, Katarzyna Kaszyńska, Igor Sobieszek, Monika Sobieszek, Monika Składanek, Barbara Przytuła Doktorska i klasa IIS, Artur Trzaska, Piotr Mosakowski, Anna Woźniczko, Małgorzata i Artur Przybylscy, Robert Kanigowski, Sebastian Sosiński, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa w Pomiechówku im. Gen. W. Thommee, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 Nowy Dwor Mazowiecki, Intersonex Sp.z.o.o, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku, Zespół Szkół nr 4 Nowy Dwór Mazowiecki, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu.

Legijna Ziemia Garwolińska a w jej szeregach także: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Gorznie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Parysowie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wildze.

Ekipa Aga+Konrad+Paula+Marian+ Kermit+Dziadek+Banan+Margiel+Kurek+Kikacz+Andrzej+Bamber. Andrzej Cieślak, Paweł Grabiec , Arek Antoniak, Marek Owczarz, Agnieszka i Jurek z Żoliborza, Agnieszka, Ewa, Rafał, Zofia (Zagłębie Lubin!:) oraz Zygul z żoną Kingą, Monika Raszkiewicz wraz z Michałem, Kasia i Maciek Ostatek, Marta Woch, Mateusz Pilch, Gabrysia Stefaniak, Marek - kibic Legii, Kamil Qchar i Spółka, Marek z Kobyłki, Tomasz „Kusza” Kuszewski , Kaja Sadlik, klasa 5f Szkoły Podstawowej nr307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie wraz z wychowawcą, Dobrzy Ludzie z Wydziału Infrastruktury ZDM, Paweł Piekarzewski ze Słowacji.