Legia w statystyce

Statystyczne podsumowanie półrocza

Wtorek, 31 grudnia 2019 r. 14:07 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na nasze statystyczne podsumowanie dotychczasowych meczów Legii Warszawa w obecnym sezonie.



Mecze Legii



18 (58%)

ZWYCIĘSTWA 6 (19%)

REMISY 7 (23%)

PORAŻKI



Do tej pory w tym sezonie Legia wygrała ponad połowę rozegranych spotkań (58%). Niemal 1/4 z nich przegrała (23%), a resztę zremisowała (19%). Łącznie gracze prowadzeni przez Aleksandara Vukovica rozegrali 31 spotkań, notując w nich średnią punktową 1,94 pkt / mecz. Legioniści średnio zdobywali w nich 1,71 bramki, a tracili 0,74 na spotkanie. To dobry wynik, pokazujący, że defensywa stołecznego klubu była na dobrym poziomie. W tym sezonie miał miejsce tylko jeden mecz, kiedy bramkarz Legii został pokonany więcej niż dwa razy. 23 listopada Radosław Majecki skapitulował trzykrotnie w wyjazdowym starciu przeciwko Pogoni Szczecin. Oprócz tego dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki w starciach przeciwko Pogoni (lipiec), ŁKS-owi, Lechii, Piastowi oraz Zagłębiu.



W 31 meczach legioniści łącznie zdobyli 53 bramki (40 w Ekstraklasie), co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w lidze. Jeśli chodzi o postawę bloku obronnego, to tutaj Legia znajduje się na trzecim miejscu wśród ligowych zespołów. Mniej razy dali się pokonać bramkarze Cracovii oraz Pogoni (po 16).



Jeśli chodzi o statystyki bramkarzy, to Radosław Majecki w rozegranych 28 meczach, dał się pokonać 21 razy a 7 razy zachował czyste konto. Jego konkurent do gry w pierwszym składzie, Radosław Cierzniak, zagrał trzykrotnie w Pucharze Polski. W tych spotkaniach stracił dwa gole (oba przeciwko Widzewowi), a czyste konto zachował w spotkaniach z Puszczą Niepołomice oraz Górnikiem Łęczna.







Ekstraklasa



Legia rok zakończy na pierwszym miejscu w tabeli. Stołeczny zespół awansował na tę lokatę po raz pierwszy po 14. kolejce i pokonaniu 1-0 Arki Gdynia. Na szczycie utrzymał się zaledwie dwa mecze. Porażka z Pogonią spowodowała spadek na czwartą lokatę. Potem legioniści sukcesywnie pięli się w górę. Co każdą kolejkę przesuwali się o jedno oczko wyżej, aż w końcu Po zwycięstwie nad Wisłą Płock ponownie znaleźli się na pierwszym miejscu, które utrzymali aż do zakończenia roku.



Miejsce w tabeli po poszczególnych kolejkach:





Ogółem

Liczba meczów: 20 (12-2-6)

Bramki: 40-20

Średnia pkt na mecz: 1,9

Gole strzelone/stracone na mecz: 2,0/1,0



U siebie

Liczba meczów: 10 (7-1-2)

Bramki: 27-8

Średnia pkt na mecz: 2,2

Gole strzelone/stracone na mecz: 2,7/0,8



Na wyjeździe

Liczba meczów: 10 (5-1-4)

Bramki: 13-12

Średnia pkt na mecz: 1,6

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,3/1,2



Legia rozegrała w tym sezonie 20 meczów w lidze, z których wygrała 60%, 10% zremisowała i 30% przegrała. Wyjątkowo okrągło wygląda bilans bramkowy legionistów. We wszystkich spotkaniach zdobyli 40 bramek, tracąc ich przy tym 20. Oznacza to, że statycznie w każdym spotkaniu strzelali dwa, a tracili jednego gola. Piłkarze Aleksandara Vukovicia lepiej prezentowali się na swoim stadionie. U siebie zwyciężyli w 70% meczów, natomiast na stadionach przeciwników w zaledwie 50%. Dużą różnicę widać również w bilansie bramkowym. Na Łazienkowskiej ze strony gospodarzy padło 27 goli, a na wyjazdach ze strony gości ponad połowa mniej (13).



Jeśli chodzi o rozgrywki w Ekstraklasie, to najskuteczniejszym piłkarzem jest oczywiście Jarosław Niezgoda, który przoduje w całej klasyfikacji ligowych strzelców z 14 bramkami na koncie. Drugi z legionistów jest Jose Kante, który ma na koncie 6 trafień. Następne miejsca zajmują: Arvydas Novikovas i Paweł Wszołek

(po 4), Walerian Gwilia i Luquinhas (po 3), a także Sandro Kulenović, Dominik Nagy, Maciej Rosołek, Marko Vesović oraz Mateusz Wieteska (po 1).





Puchar Polski





Liczba meczów: 3 (3-0-0)

Bramki: 7-2

Gole strzelone/stracone na mecz: 2,33/0,67



Legia w tym sezonie rozegrała trzy mecze w ramach rozrywek o Pucharu Polski. Najpierw 25 września ograła na wyjeździe Puszczę Niepołomice, która w żadnym aspekcie nie potrafiła sprostać sile ekstraklasowego zespołu. W następnej rundzie na legionistów czekało już znacznie trudniejsze zadania, chociaż sam rywal również grał w dużo niższej klasie rozgrywkowej. Na stadionie Widzewa Łódź zobaczyliśmy prawdziwe widowisko. Początkowo wydawało się, że Legia nie będzie miała większych kłopotów z ograniem widzewiaków, jednak wypuściła z rąk korzystny wynik i ostatecznie o losach awansu zadecydowało trafienie Igora Lewczuka z samej końcówki starcia. Na początku grudnia w ramach 1/8 finału Legia zagrała kolejny mecz wyjazdowy. Tym razem pokonując 2-0 Górnik Łęczna i meldując się tym samym w ćwierćfinale. W tej fazie na "Wojskowych" czeka już Miedź Legnica, z którą stołeczny zespół zmierzy się w marcu 2020 roku.



Liga Europy





Ogółem

Liczba meczów: 8 (3-4-1)

Bramki: 6-1



U siebie

Liczba meczów: 4 (2-2-0)

Bramki: 4-0

Gole strzelone/stracone na mecz: 1/0



Na wyjeździe

Liczba meczów: 4 (1-2-1)

Bramki: 2-1

Gole strzelone/stracone na mecz: 0,5/0,25



Start w eliminacjach Ligi Europy po raz kolejny zakończył się niepowodzeniem. Z ośmiu rozegranych meczów legioniści wygrali tylko trzykrotnie, notując mimo wszystko tylko jedną przegraną, która w ogólnym rozrachunku okazała się kluczowa. To właśnie po wyjazdowej porażce z Glasgow Rangers w ostatniej rundzie eliminacyjnej pożegnali się z marzeniami o grze w fazie zasadniczej. Co ciekawe, bramka stracona tamtego wieczoru była pierwszą straconą we wszystkich dotychczasowych spotkaniach eliminacyjnych Ligi Europy w tym sezonie.



Ogółem Legia w 8 meczach wypracowała bilans bramkowy 6-1. Wygrała z Europa FC (3-0), KuPS (1-0) i Atromitosem (2-0), zremisowała bezbramkowo z Europa FC, KuPS, Atromitos, Rangers i przegrała wspomniane wcześniej spotkanie z Rangers (0-1).



Najskuteczniejszym piłkarzem w eliminacjach był Carlitos, który dwukrotnie pokonał bramkarza Europa FC. Po jednym trafieniu zanotowali z kolei Sandro Kulenović, Paweł Stolarski, Walerian Gwilia oraz Mateusz Wieteska.



Gole strzelone i stracone



Jeśli chodzi o strzelone gole, to z 53 aż 48 padło po strzałach z pola karnego. Zaledwie pięciokrotnie legioniści pokonali bramkarza rywali uderzeniem zza szesnastki. W tym sezonie zawodnicy strzelili 12 goli głową i 41 nogą. Fakt strzelenia aż 29,3% goli głową na pewno może cieszyć. Pokazuje, że siła Legii to nie tylko konstruowanie akcji w środkowej strefie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zarówno Niezgoda jak i Kante bardzo dobrze potrafią walczyć w powietrzu z obrońcami przeciwników.



Do tej pory trzykrotnie zobaczyliśmy bramki legionistów bezpośrednio z rzutu wolnego (karnego), natomiast dziesięciokrotnie gol padł po dobrym rozegraniu stałego fragmentu gry. Oznacza to, że w sumie 13 trafień padło po stałych fragmentach gry (bezpośrednio lub niebezpośrednio) i 40 już z samych akcji.



Gole: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze



















Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym







Legia najskuteczniejsza jest w pierwszych dwóch kwadransach, w których notuje bilans 15 goli strzelonych i tylko jednego straconego. Równie dobrze zawodnicy wypadają w pierwszych piętnastu minutach po przerwie, w czasie których zdobyli 13 bramek.



Pod względem minutowym najsłabiej wypada czas od 61 do 75 minuty. Wówczas legioniści dali sobie wbić aż 7 goli, co jest wynikiem najsłabszym, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie 15-minutowe okresy w czasie meczu.



Najlepsi strzelcy:

14 - Jarosław Niezgoda

9 - Jose Kante

5 - Walerian Gwilia, Paweł Wszołek

4 - Arvydas Novikovas

3 - Luquinhas, Mateusz Wieteska

2 - Carlitos, Sandro Kulenović

1 - Igor Lewczuk, Dominik Nagy, Maciej Rosołek, Paweł Stolarski, Marko Vesović



Gole samobójcze:

1 - Paweł Bochniewicz



Asystenci:

6 - Walerian Gwilia, Luquinhas

5 - Domagoj Antolić, Michał Karbownik, Paweł Wszołek

3 - Marko Vesović, Jose Kante

2 - Jarosław Niezgoda

1 - Dominik Nagy, Arvydas Novikovas, William Remy, Paweł Stolarski, Artur Jędrzejczyk, Andre Martins



Kluczowe podania:

3 - Domagoj Antolić, Michał Karbownik

2- Arvydas Novikovas, Paweł Wszołek

1 - Cafu, Jose Kante, Michał Karbownik, Paweł Stolarski, Walerian Gwilia, Jarosław Niezgoda, Luquinhas







Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2019/20 (Ekstraklasa, Liga Europy, Puchar Polski)