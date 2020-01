4-6.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę koszykarze Legii rozegrają ligowe spotkanie ze Stalą Ostrów, na które na pewno wybierze się grupa kibiców gości. Mecz Legii ze Stalą rozpocznie się o godzinie 15:00 w hali Koło, a bilety kosztują wyjątkowo tylko 10 złotych. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny! Na godzinę 17:00, na Ursynowie zaplanowano początek meczu II ligi siatkówki, w którym Metro podejmować będzie Legię. W poniedziałek zachęcamy do wspierania naszych futsalistów w meczu 1/32 finału Pucharu Polski z Victorią Sulejówek. Początek spotkania o 13:00 w hali OSiR Włochy, wstęp wolny. Rozkład jazdy: 04.01 g. 12:00 Legia II Warszawa - Stal Stalowa Wola [kosz, ul. Kowieńska 12/20] 04.01 g. 15:00 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obozowa 60] 04.01 g. 17:00 Metro Warszawa - Legia Warszawa [siatka, ul. Dereniowa 48] 06.01 g. 13:00 Legia Warszawa - Victoria Sulejówek [futsal, ul. Gładka 18] Młodzież: 05.01 g. 12:00 Legia Warszawa U-18 - La Basket U-18 [kosz, ul. Andriollego 1] W poniedziałek 6 stycznia pod balonem przy Łazienkowskiej odbędzie się „Turniej Talentów bramkarskich” pod auspicjami Legia Soccer Schools oraz Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Turniej "34. EuroCup LangenBochum" (rocznik 2009 i mł.): 3-5 stycznia 2020 r., Fritz-Erler-Straße 2, Herten (Niemcy). W silnie obsadzonym turnieju U11 weźmie także udział zespół Legii. W piątek i sobotę odbędą się mecze fazy grupowej, w niedzielę - finały. Grupa A: FC St. Pauli, FC Utrecht, Schalke 04, FDS Suomi Jalkapallokoulu, Kadra okręgu Recklinghausen, Feyenoord Rotterdam, FC Augsburg, SV Sandhausen, FC Obołoń Kijów, BW Westfalia Langenbochum Grupa B: Legia Warszawa, AZ Alkmaar, Red Bulls Lipsk, Burnley FC, VV St. Truiden, FSV Frankfurt, 1. FC Nürnberg, 1. Jugendfussballschule Köln (zwycięzca kwalifikacji), Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf Mecze Legii (sobota): 8:12 AZ Alkmaar, 8:48 RB Lipsk, 9:24 Burnley FC, 9:48 VV St. Truiden, 10:12 FSV Frankfurt, 11:36 1. FC Nürnberg, 13:00 1. Jugendfussballschule Köln, 13:36 Rot-Weiss Essen, 14:36 Fortuna Düsseldorf

