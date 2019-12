Carlitos nie jest już piłkarzem Al-Wahda. Hiszpan spędził w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaledwie 4 miesiące, po tym jak we wrześniu odszedł z Legii Warszawa. Stołeczny klub zarobił na transferze napastnika ok 1,5 mln euro. Carlitos wystąpił we wszystkich 9 spotkaniach Al-Wahda w tym sezonie i strzelił w nich pięć goli. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

adson 78 - 4 godziny temu, *.plus.pl Carlitos wracaj na łazienkowską 3 do Legii , tam twoje miejsce , czekamy na ciebie !!! odpowiedz

Pacan - 4 godziny temu, *.47.84 I Choto nas to obchodzi? odpowiedz

lilo00 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Szejka zrobił w ...uja zarobił 2 mln euro w 4 miechy, dobry agent teraz pewnie Chiny i życie jak w Madrycie..dobrze to rozegrał je.baniutki ;) odpowiedz

matus007 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Carlitos wracaj do (L) !!!! odpowiedz

matus007 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl edit: Swoje tak i tak skasował $$$ odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl No to pograł... Po tym, jak wybrano go najlepszym graczem ligi trochę się pod kopułką zagotowało. Piłkarz to niezły (jak na naszą ligę), ale przy tym samolub, że hej. odpowiedz

Ibis - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: to fakt, ale Duda go przebijał. Dobrze, że obaj będą mogli "pobrylować" w innych klubach niż nasz. odpowiedz

czajnik - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Miejmy nadzieję,że nie wróci.Legia potrzebuję łowcy bramek,pracowitego,szybkiego i grającego w na granicy spalonego,a nie rozkapryszonej primadonny odpowiedz

Roman - 5 godzin temu, *.chello.pl Carletos Napletos oby leser sie w Legii wiecej nie pojawil odpowiedz

WETERAN - 5 godzin temu, *.chello.pl Jakaś obsesja na punkcie Carlitosa, czy inna choroba? Mamy napastników, którym zależy na grze i są przydatni. odpowiedz

Antyberg - 5 godzin temu, *.centertel.pl Carlitos wracaj do Nas!!! odpowiedz

KasztanoRonaldo - 5 godzin temu, *.perfecteline.pl Sprzedajemy Jarka. Zatrudniamy Carlitosa i Nikolicia. Niszczymy lige awansujemy do fazy grupowej LM Hiszpan odchodzi za 3-4 mln € interes sie kręci kibice kochaja prezesa Vuko doczeka sie pomnika i nazwy trybuny odpowiedz

Mistrz - 3 godziny temu, *.orange.pl @KasztanoRonaldo: eeej, wstawaj! Zesrałeś się! odpowiedz

Szymon - 6 godzin temu, *.chello.pl Dajcie spokój. Vuko nie będzie go chciał, chyba że Pudel wyniuch interes do zrobienia. Potem kilkanaście męczy z rozkazu pudła zagra i znowu handel. odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Dawaj Carlos. Vuko się wścieka Warszawa na Ciebie czeka. odpowiedz

Rambo - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jeśli sprzedadzą Niezgodę... ;) to na Carlitosie można by za rok znowu zarobić z 2 melony euro. Miodek już zaciera ręce tym bardziej, że teraz za Carlitosa nie trzeba płacić ani złotówki. W ataku z Kante mogliby pomieszać a trybuny akurat Hiszpana lubiły. odpowiedz

Rafciu - 6 godzin temu, *.centertel.pl Oby wrócił do Nas. Ale pewnie trener będzie miał obiekcje.... odpowiedz

Maniek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Biorąc pod uwagę że jarek zaraz odejdzie to mógłby wrócić... zawsze te kilkanaście bramek na sezon gwarantował odpowiedz

