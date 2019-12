Legia druga w Ultras World za rok 2019

Kibice Legii zostali sklasyfikowani na miejscu drugim na świecie w rankingu Ultras World za rok 2019. Legia zwyciężała w Ultras World w latach 2013, 2016 i 2017, raz była druga (2014) i dwukrotnie trzecia (2015 i 2018). W roku 2019 za najlepszą ekipę uznano Wydad Casablanka z Maroka. Legioniści wyprzedzili m.in. Zenita, Crvenę Zvezdę Belgrad, AS Saint-Etienne, Raja Casablankę, czy Rapid Wiedeń. Przypomnijmy, że w mijającym roku ultrasi Legii zaprezentowali 21 opraw oraz dodatkowo pięć pokazów pirotechnicznych. TOP 10 Ultras World za rok 2019: 1. Wydad Casablanka 2. Legia Warszawa 3. Zenit St. Petersburg 4. Crvena Zvezda Belgrad 5. AS Saint-Etienne 6. Raja Casablanka 7. Rapid Wiedeń 8. Ferencvaros Budapeszt 9. Eintracht Frankfurt 10. FC Kopenhaga

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

S-L-S - 4 godziny temu, *.plus.pl Trzeba przyznać ,że oprawy Wydad Casablanka bardzo ciekawe ,ale mają fajny stadion żeby robić oprawy z takim rozmachem ,na stadionie Legii nie dało by się za bardzo zaprezentować oprawy z tym smokiem . odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.master.pl Nawet oprawy na gorszym poziomie odpowiedz

Oczko wwy - 4 godziny temu, *.tpnet.pl No i elegancko oby tak dalej legia mistrz!

odpowiedz

Marol - 5 godzin temu, *.centertel.pl Brawo My

(L) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.