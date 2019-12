Biblioteka legionisty: Legia Mistrz 2002

Niedziela, 29 grudnia 2019 r. 19:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed kilkunastu laty zdobywane przez Legię mistrzostwa Polski były okazją nie tylko do świętowania na Starówce, ale i okazjonalnych wydań Tygodnika "Nasza Legia". Piątego czerwca 2002 roku, do co środowego numeru dołączony został dodatek specjalny poświęcony mistrzostwu kraju, wywalczonemu przez nasz klub w sezonie 2001/02.



Niby mała rzecz a cieszy, szczególnie po latach, kiedy można sięgnąć po ten nieduży swoją drogą magazyn, w którym możemy krok po kroku prześledzić losy legionistów walczących o pierwszy po siedmiu latach przerwy tytuł mistrza Polski. W środku znajdujemy krótkie relacje z każdego kolejnego meczu Legii w sezonie, wraz ze strzelcami bramek oraz tabelą po danej kolejce. Przedstawiony został sztab szkoleniowy Legii, a także pracownicy klubu pracujący za biurkiem. Wówczas było to raptem kilkanaście osób.



Każdy z zawodników Legii, który w mistrzowskim sezonie rozegrał chociaż jedno spotkanie, został przedstawiony okiem trenera i kapitana drużyny, jak również pod względem statystycznym. Ponadto w środku znalazły się zdjęcia z fety na Starówce i przejazdu piłkarzy odkrytym autokarem, "prasówka", czyli to co po zdobyciu mistrza napisały gazety w Polsce, a na deser sporych rozmiarów, dwustronny plakat mistrzowskiej drużyny Legii z sezonu 2001/02.



Mimo że wydawnictwo było naprawdę niewielkie (nie licząc dołączonego plakatu, zaledwie 34 strony), na pewno cieszyło i w połowie 2002 roku, a jeszcze bardziej cieszy po latach. Szkoda, że obecnie Legia nie myśli w ogóle o tego typu wydawnictwach po każdym kolejnym sezonie...



Tytuł: Legia Mistrz 2002 (dodatek specjalny do Tygodnika Nasza Legia)

Liczba stron: 34

Data wydania: 5 czerwca 2002



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.