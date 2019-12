PS: Piotr Pyrdoł trafi do Legii

Przegląd Sportowy poinformował, że od nowego sezonu piłkarzem Legii ma zostać Piotr Pyrdoł . 20-latek występuje na pozycji skrzydłowego w ŁKS Łódź. Klub ze stolicy będzie musiał zapłacić jedynie ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika (ok. 70 tys. zł), ponieważ w czerwcu Pyrdołowi kończy się umowa z łódzkim klubem. O piłkarza starali się także Jagiellonia Białystok i Wisła Płock. W obecnym sezonie Pyrdoł ma na swoim koncie 12 występów (10 Ekstraklasa, 2 Puchar Polski) i 2 bramki (1 Ekstraklasa, 1 Puchar Polski).

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Znawca - 35 minut temu, *.plus.pl Ogórasek jak się patrzy, rasowy korniszon. odpowiedz

Lopez nie Carlos - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Fajnie większe pieniądze Legia płaci za kary nałożone przez KL :) odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Orlikowi dać szansę. odpowiedz

Lopez nie Carlos - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Juri: Zobaczymy kto pojedzie z młodych na obóz. odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.chello.pl To się nazywa zrobić biznes. Za czapkę gruszek wyciągnąć młodego kopacz z eklapy. A jak wypali..... to będzie parę eurasków. Pożyjemy zobaczymy odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Szymon:

żeby zarobić na nim euraski to musi się najperw łapać do jedenastki, odpowiedz

Szymon - 42 minuty temu, *.chello.pl @geds: właśnie napisałem jak odpali. Wielu w Legii się wyłożyło więc zobaczymy co z tego wyjdzie odpowiedz

jawor100 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szybki,odważny,niezły technicznie,ma 20 lat,mogą być z niego ludzie ale to czy tak będzie zależy już od niego odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 3 godziny temu, *.chello.pl Kocur czy ogór? Proszę o opinie znawców. odpowiedz

Zborek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: tak odpowiedz

kocur albo ogór - 2 godziny temu, *.chello.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: TAK odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.