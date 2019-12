Wawerscy Legioniści w 80. rocznicę zbrodni wawerskiej

Wawerscy Legioniści, jak co roku zorganizowali, we współpracy z Motocyklistami ze Stowarzyszenia Historycznego "Jazda Ducha", obchody zbrodni wawerskiej, która miała miejsce przed 80. laty, w nocy z 26 na 27 grudnia. Legioniści ozdobili wszystkie krzyże na cmentarzu ofiar niemieckich oprawców, biało-czerwonymi wstążkami, a o godzinie 23:00 cała zebrana grupa ruszyła w stronę cmentarza. Po drodze nie zabrakło elementów historii - opowiedziana została historia zbrodni na właścicielu restauracji, Antonim Bartoszku, w której doszło do zabicia niemieckiej podoficerów.



W obchodach wzięła udział rekordowa grupa uczestników, za co organizatorzy bardzo dziękują. Legioniści mieli ze sobą transparent "27.12.1939 O zbrodni PamiętaMY", nad którym odpalili race.