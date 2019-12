NSŚ: Derby Glasgow i Hajfy

Wtorek, 31 grudnia 2019 r. 11:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Glasgow rozegrano derbowe spotkanie pomiędzy Celtikiem i Rangersami, a Green Brigade przed meczem zorganizowali wspólny przemarsz na stadion. W jego trakcie odpalono trochę zielonych świec dymnych. Przed rozpoczęciem spotkania, już na trybunach, gospodarze zaprezentowali religijną oprawę z hasłem "Saint Michael, the Archangel, Defend us in battle", a na sektorówce postać świętego Michała Archanioła przegania demony ubrane w barwy Rangersów. Kibice gości otrzymali ograniczoną do minimum (1000) pulę biletów. Po meczu cieszyć się mogli właśnie Rangersi, dla których była to pierwsza od 2010 roku wygrana na Celtic Park.



Przy okazji derbowego meczu Maccabi i Hapoelu Hajfa, fani obu ekip zaprezentowali proste choreografie. Dobry młyn wystawił Iraklis na derbowym meczu koszykarzy z PAOK-iem, w którym zaprezentowali również malowane sektorówki. Niespodziewanie, beniaminek greckiej ekstraklasy, pokonał wyżej notowanego rywala.



