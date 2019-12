Legioniści w 101. rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Kibice Legii w dniu 27 grudnia z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddali hołd uczestnikom niepodległościowego zrywu, wywieszając flagi wojsk wielkopolskich na pomniku na warszawskich Powązkach. Legioniści zapalili również symboliczny znicz. "Na kibicowskim szlaku, od zarania kibicowskich dziejów z poznaniakami nam nie po drodze, ale w ten dzień należy złożyć hołd Wielkopolanom, którzy chwycili za broń i walczyli o powrót zachodnich ziem do polskiej macierzy" - poinformowała patriotyczna grupa Legia PamiętaMY.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krytykant_zawodowiec - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Godnie odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.futuro.pl Ale jaja! Na fejsie OFMC jest taka sama relacja :D odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie mieszalbym pamięci o różnego rodzaju powstaniach z kibicowaniem jednej czy drugiej drużynie dla Mnie to normalne że jako kibic Legii oddaje hołd walczącym w powstaniu Wielkopolskim czy Śląskim i myślę że tak samo jest z kibicami innych drużyn w koncu najważniejsza jest Polska a dopiero na drugim miejscu jest miasto czy klub. odpowiedz

Tak trzymaj! - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan: brawo Alanku. Jestesmy z Ciebie dumni! odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.centertel.pl I tak trzymać!

odpowiedz

