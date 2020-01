Biblioteka legionisty: Legia Mistrz 2006

+ dodaj komentarz

Mam ten numer w domu jako jedyny, jaki mi został ze wszystkich stosów NL jakie zbierałem.

Za dzieciaka moje ulubione to były Skazani na Legię, wywiady z pikarzami na ostatniej stronie oraz obrazki "Z teki Wiktora" :)))

O plakacie nie muszę wspominać, bo ktory chłopak ich nie zbierał?

Brakuje tej starej NL, nieraz jak wstępuję do Pelco na Szmulkach to widzę legijną gazetkę i widzę że to nie to, co za śp. Wieśka.



Pozdrowienia do braci z Pyrlandii :)

