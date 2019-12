Kącik kolekcjonera: Mecz lekkoatletyczny CWKS Warszawa - ATK Praga (57)

Wtorek, 31 grudnia 2019 r. 10:16 Dariusz Chojnacki, źródło: Legionisci.com

W dniach 27 i 28 września 1952 roku odbyło się oficjalne spotkanie międzynarodowe pomiędzy drużynami lekkoatletycznymi CWKS Warszawa i ATK Praga. Zawody zostały rozegrane na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Drużyna z Czechosłowacji prezentowała bardzo wysoki poziom sportowy a w jej szeregach występował złoty medalista z olimpiady w Londynie oraz trzykrotny złoty medalista olimpiady w Helsinkach – Emil Zatopek. W Warszawie wałczył on tylko z czasem i kilometrami pozostawiając całą konkurencję daleko w tyle.









W spotkaniu tym Legia przegrała z ATK w stosunku 250,5 : 192,5 punktów. Na ten okres, światowej klasy zawodnicy czechosłowaccy tacy jak: Tosnar, Broz, Strzinek, Skobla, Vrabel, Uhlar, Pospisil, pozostawali poza zasięgiem polskich lekkoatletów.







O bardzo wysokim poziomie zawodów świadczy fakt, iż ustanowione zostały podczas ich przebiegu dwa nowe rekordy Polski:

- Zdzisław Krzyszkowiak - 3000 m. z przeszkodami, z wynikiem 9:13,6

- Włodzimierz Kiełczowski 1500 m. z wynikiem 3:52.6



Ponadto na zawodach tych ustanowiono rekordy Wojska Polskiego w biegach oraz rzucie młotem.



Poniżej prezentujemy unikatowe pamiątki z tych zawodów.



Bilet uprawniający do wejścia na spotkanie lekkoatletyczne na Trybunę dolną w cenie 10 zł.









Program wydany specjalnie na zawody lekkoatletyczne ATK-CWKS.







Info i zdjęcia z zawodów: Księga pamiątkowa „Legia 1916-1966” Wydawnictwo MON, Warszawa 1966 rok

Zdjęcia pamiątek: Dariusz Chojnacki