Hajduk 17. na MP w wieloboju sprinterskim

Joanna Hajduk z sekcji łyżwiarskiej Legii, zajęła 17. miejsce na Mistrzostwach Polski w wieloboju sprinterskim, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. Była to jedyna reprezentantka naszego klubu na tych zawodach. Hajduk w niedzielnych zawodach w wyścigach na dystansie 500 i 1000 metrów plasowała się na 20. miejscu, dzisiaj zaś nieznacznie poprawiła swoje czasy, jak i końcowe wyniki. Wyniki Joanny Hajduk na MP w wieloboju: 500m kobiet: 20. Joanna Hajduk 44,69s 1000m kobiet: 20. Joanna Hajduk 1:31.98 min. 500m kobiet: 17. Joanna Hajduk 44,40s 1000m kobiet: 17. Joanna Hajduk 1:30.53 min.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.