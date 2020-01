Tańsze bilety na mecz Legii ze Stalą

Pierwsze spotkanie koszykarskiej Legii w roku 2020 rozegrane zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 15:00 ze Stalą Ostrów Wielkopolski w hali Koło. Na ten mecz obowiązują promocyjne ceny wejściówek - za bilet na dowolnej trybunie (oprócz VIP) zapłacicie jedynie 10 złotych. Sprzedaż prowadzona jest tutaj , a w dniu meczu nabycie wejściówek będzie możliwe w kasie przy wejściu do hali przy ulicy Obozowej 60 od godziny 13:30. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Fani Legii na tym meczu prowadzić będą sprzedaż dziecięcych szalików - "Młodzi Legioniści. Od małego na całego". Cena: 35 zł. Termin meczu: sobota, 4 stycznia 2019 roku, g.15:00 Adres hali: ul. Obozowa 60 (Hala Koło) Ceny biletów: 10 zł (wszystkie sektory oprócz strefy VIP)

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Łoooj niee - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kobiety i pieniądze, decyzje nimi motywowane to przyczyny porażek zyciowych, wybor Usa przez Jaroslawa to przyklad. Citko - pieniądze, dziewczyna - Amerrryka...

Tak to my Jarosław Polski nie zbudujem odpowiedz

Sputnik 44 - 36 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Łoooj niee: nawet Karczewski dla idei nie pracował. Nie zajmuj się nieswoimi pieniędzmi bo to niegrzeczne... odpowiedz

Łoooj niee - 15 minut temu, *.chello.pl @Sputnik 44: no ale ja jestem niegrzeczny synku odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Mioduski miał wczoraj urodziny, a Wy nic nie piszecie? ;( odpowiedz

Wiktor Wektor - 4 godziny temu, *.exatel.pl To jest trochę nie fair. Ja kupiłem bilet na ten mecz 23 grudnia płacąc 30 PLN, a teraz można kupić za 1/3 ceny. odpowiedz

I tak powiem, ze polowe.... - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wiktor Wektor: ojeej to straszne zglos reklamacje i zaloz sprawe odpowiedz

Ddj - 2 godziny temu, *.as13285.net @I tak powiem, ze polowe.... :



Nibt 20 zl ale troche jednak nie fair dla niektorych. odpowiedz

jacek - 5 godzin temu, *.orange.pl Na którym sektorze w hali Koło jest młyn? odpowiedz

rr - 4 godziny temu, *.28.106 @jacek: za koszem odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @jacek: sektor C odpowiedz

Solo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @jacek: na koszu nie ma już młyna odpowiedz

Solo jest pijany - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Solo: skończ pisać głupoty



@jacek: sektor C, ale obowiązuje zasada z Żylety, to co na bilecie to na bilecie, a robisz co chcesz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.