Belemene, Sączewski i Kurilionokas odeszli z Legii

Wtorek, 31 grudnia 2019 r. 13:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia rozwiązała umowę z 22-letnim skrzydłowym z Kongo, Romarikiem Belemene. Zawodnik nie pojechał już z drużyną do Lublina, na ostatni w tym roku mecz ligowy, podobnie jak litewski asystent Tanego Spaseva, Renatas Kurilionokas - z nim również umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Belemene w barwach Legii zagrał łącznie 18 meczów, biorąc pod uwagę rozgrywki Energa Basket Ligi (10), kwalifikacji do Ligi Mistrzów (2) oraz rozgrywki FIBA Europe Cup (6). Zdobył 110 punktów, ale zdecydowanie za mało meczów, w którym dawał z siebie tyle, ile w spotkaniu z Anwilem, w którym pokazał bardzo dobrą grę w ataku.



W trakcie sezonu Belemene opuścił kilka meczów z powodu choroby oraz alergii. W rozgrywkach EBL, Belemene notował średnio 6,5 punktu i 3,4 zbiórki w ciągu 24:33 min. na parkiecie.



Z klubem, po półtora roku w Legii, pożegnał się również Dawid Sączewski, który od Nowego Roku ma trafić do I-ligowej Polonii Leszno. "Sączek" wystąpił łącznie w 20 meczach Legii w ciągu dwóch sezonów, ale w ekstraklasie rozegrał zaledwie 25,5 minuty.



Romaric Belemene w Legii:

Liczba meczów (suma, EBL + europuchary): 18 (10+8)

Liczba punktów (suma, EBL + europuchary): 110 (65+45)







Dawid Sączewski w Legii (2018/19 - 2019/20):

Mecze w EBL: 15

Suma minut w EBL: 25:36 min.

Punkty w EBL: 10

Mecze w FIBA Europe Cup: 5

Punkty w FIBA Europe Cup: 8

Mecze w Legii II (II liga): 12

Punkty w Legii II (II liga): 160