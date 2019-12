Belemene i Kurilionokas odeszli z Legii

Koszykarska Legia rozwiązała umowę z 22-letnim skrzydłowym z Kongo, Romarikiem Belemene. Zawodnik nie pojechał już z drużyną do Lublina, na ostatni w tym roku mecz ligowy, podobnie jak litewski asystent Tanego Spaseva, Renatas Kurilionokas - z nim również umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Belemene w barwach Legii zagrał łącznie 18 meczów, biorąc pod uwagę rozgrywki Energa Basket Ligi (10), kwalifikacji do Ligi Mistrzów (2) oraz rozgrywki FIBA Europe Cup (6). Zdobył 110 punktów, ale zdecydowanie za mało meczów, w którym dawał z siebie tyle, ile w spotkaniu z Anwilem, w którym pokazał bardzo dobrą grę w ataku. W trakcie sezonu Belemene opuścił kilka meczów z powodu choroby oraz alergii. W rozgrywkach EBL, Belemene notował średnio 6,5 punktu i 3,4 zbiórki w ciągu 24:33 min. na parkiecie. Romaric Belemene w Legii: Liczba meczów (suma, EBL + europuchary): 18 (10+8) Liczba punktów (suma, EBL + europuchary): 110 (65+45)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.