Szczęśliwego Nowego Roku!

Wtorek, 31 grudnia 2019 r. 18:16 Redakcja

Życzymy Wam wszystkim rozpoczęcia roku z wysokiego ceeee, wzniesienia się ponad przeciętność i obrania kierunku na mistrzostwo, bo nic więcej nie ma znaczenia. Byście mieli ostatnią nadzieję, że jednak leci z nami pilot, nie lękali się i zamiast nucić pod nosem "jest super, jest super...", na pytanie "gdzie jest ta Legia?" mogli odpowiedzieć - "w Lidze Mistrzów!". Patrzcie nie tylko na to, co jest przed Wami, ale przede wszystkim na to, kto jest obok Was, bo liczy się tylko jasna strona życia, a Legia i tak jest mistrzem!



Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!