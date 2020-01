Klubowe herby podobne do herbu Legii Warszawa

Piątek, 17 stycznia 2020 r. 17:22 Dariusz Chojnacki

Bez wątpienia oprócz nazwy najbardziej rozpoznawalną częścią klubu sportowego jest jego herb. Herby najbardziej znanych klubów sportowych na świecie warte są bardzo duże pieniądze a ich wartość marketingowa stanowi dużą część wyceny całego klubu. W Polsce najbardziej rozpoznawalna wśród klubów sportowych jest Legii Warszawa, jej herb znają wszyscy interesujący się sportem, choć ostatnio Legia zdaje się o tym zapominać i niemal we wszystkich oficjalnych materiałach używa jedynie "eLki" w kółeczku.



Nie jest znana przyczyna, dla której, niektóre herby innych klubów łudzący przypominają herb Legii Warszawa. Są też herby trochę podobne do herbu Legii. Możemy się tylko w niektórych przypadkach domyślać nawiązań do warszawskiej Legii. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, do których dotarliśmy.



Gminny Ludowy Klub Sportowy Omega Stary Zamość. Powstał w 1993 roku. Barwy: zielono-żółto-białe, Obecnie występuje w klasie okręgowej grupy Zamość. Herb tego klubu chyba najbardziej przypomina herb warszawskiej Legii. Miejsce „L” w kołeczku zajmuje litera z greckiego alfabetu - omega.







Gminny Klub Sportowy Nojszewianka Dobre. Powstał w 2005 roku. Barwy: zielono-żółto-czarne. Występuje w klasie B grupy Siedlce. Tarcza prawie identyczna. Układ pasów na tarczy oraz pierwsza litera nazwy klubu „N” w kółku w prawym górnym rogu.







Klub Sportowy Legion Komarów. Założony w 1947 roku. Barwy: biało-niebiesko-białe, obecnie nie gra. 5 września 2014 roku drużyna została wycofała się z rozgrywek klasy "A" sezonu 2014/2015. Herb tego klubu, gdyby nie zbyt duża fantazja jego twórcy z dodatkami w postaci smoków, wstążki, piłki i korony, byłby prawie identyczny jak herb Legii. Nawet literka „L” w kółku się zgadza. Główna różnica to barwy.







Ludowy Klub Sportowy Czarnovia Czarna. Założony w 1947 roku. Barwy: czerwono-żółto-zielone. Występuje w klasie okręgowej grupa Dębica. Tarcza różni się kształtem, natomiast układ pasów oraz ich barwy są identyczne. W prawym górnym rogu znajduje się litera „C” ale już nie jest zawarta w kółku.







Klub Sportowy Legja Poznań. Istniejący w latach 1922–1949. Barwy biało-zielono-białe. Kształt tarczy zbliżony do tarczy Legii Warszawa. Pasy nachylone w inną stronę. Literka „L” w lewem górnym rogu nie znajduje się w kółku. To chyba jedyna Legia, której kibicowali mieszkańcy Poznania.







Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Legion Warszawa. Założony z inicjatywy kibiców Legii Warszawa 9 sierpnia 2001. Barwy: czerwono-biało-zielono-czarne, obecnie klub występuje w klasie B Warszawa I. Herb nie jest może tarczą taką jak herb Legii Warszawa, ale motyw czarnej litery „L” w kółku jednoznacznie kojarzy się w warszawską Legią.







Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Polonia Płoty. Założony w 1956 roku. Barwy: czarno-białe. Występuje w klasie okręgowej Szczecin I. Lustrzane odbicie herbu Legii w barwach biało czarnych. Tarcza w prawie identycznym kształcie. Lewy górny róg literka „P”.







Klub Sportowy Unia Sieradz-Męka. Założony w 1990 roku. Występuje w klasie B, grupa Sieradz IV. Kształt tarczy i rozmieszczenie pasów takie jak w herbie Legii. Prawy górny róg zamiast litery herb miasta Sieradz. Herb w dwóch kolorach, białym i czerwonym.







Klub Sportowy Warmia Grajewo 1924 roku. Klub został założony jako Gimnazjalny Klub Sportowy w Grajewie. Warmia Grajewo jest najstarszym klubem na ziemi łomżyńskiej. Barwy niebiesko–czerwone, obecnie występuje w IV lidze, grupie podlaskiej. Podobny kształt tarczy i podobne nachylenie pasów. Prawy górny róg literka „W” w przerywanym owalu.







Klub Sportowy Przyszłość Włochy. Powstał jesienią 1928 roku z połączenia „dzikiej” drużyny KS „Huragan” Włochy i drużyny OMTUR (Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego). Nowy klub otrzymał nazwę Stowarzyszenie Młodzieży „Przyszłość”. Pierwszy mecz pod tą nazwą klub rozegrał w maju 1929 roku. Obecnie Klub Sportowy Przyszłość Włochy występuje w lidze okręgowej. Barwy biało-zielone. Tarcza herbowa bardzo podobna do Legii. Prawy górny róg literka „P” bez kółka.







Wojskowy Klub Sportowy Kadra Rembertów. Powstał w 1923 roku. Tarcza herbowa z czarnym ukośnym pasem. Literka „K” w kółku w prawym górnym rogu.







Wojskowy Klub Sportowy Sokół Piła. Powstał w 1957 roku. Kiedyś klub wielosekcyjny, obecnie posiada tylko sekcję bokserską. Tarcza innego kształtu ale pasy kolorystyczne rozmieszczone w podobny sposób. Prawy górny róg literka „S” w kółku.







Klub Sportowy Zakładów Ostrowieckich Ostrowiec Świętokrzyski (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski). Powstał w 1929 roku. Po problemach finansowo-organizacyjnych w sezonie 2003/2004 klub ponownie rozpoczął działalności i obecnie występuje w III lidze w grupie małopolsko-świętokrzyskiej. Barwy pomarańczowo–czarne. Tarcza podobna do Legii Warszawa. Pasy w barwach w lustrzanym odbiciu. Skrót nazwy podzielony na dwie części po dwie litery – KS i ZO. Dodatkowo dodany żółty wieniec z datą założenia klubu. Pierwszy, historyczny herb nie posiadał wieńca tylko samą tarczę.







Osiedlowy Klub Sportowy Iskierka Śmierdnica, Szczecin. Powstał 4 sierpnia 1994. Barwy: niebiesko-biało-czerwone. Obecnie występuje w IV lidze, grupa zachodniopomorska. Klub ten do ubiegłego roku posiadał bardzo podobny herb do Legii Warszawa. W 2019 roku działacze klubu zdecydowali o zmianie herbu i obecnie posiada on już inny.







Jeśli chodzi o kluby z Europy to bardzo podobny herb posiada mały klub z Rumuni o nazwie FC Constructorul Laşi. Tarcza herbu oraz układ pasów jest bardzo podobny. W prawym górnym rogu znajduje się literka „C” wkomponowana w romb. Niestety nie udało mi się ustalić jakie barwy posiada ten herb.







Podobny herb posiada również holenderski klub FC Utrecht, z którym to zmierzyliśmy się w europejskich pucharach w 2002 roku. Kształt tarczy jest bardzo podobny a układ pasów jest lustrzanym odbiciem. Ponadto na tarczy znajduje skrót FC i nazwa miasta.







Kilka lat temu widziałem herb Wojskowego Klubu Sportowego Legia Łódź i jest on również bardzo podobny do herbu warszawskiej Legii. Klub ten istniał najprawdopodobniej tylko kilka lat tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Niestety nie zdołałem nigdzie znaleźć jego grafiki. Jeśli znacie jeszcze jakieś kluby, których herby przypominają herb Legii Warszawa proszę o informację - dariusz.chojnacki@legionisci.com.



źródła informacji: facebook, polsikelogo.net