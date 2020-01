Rozliczenie wróżb z 2019 roku

Środa, 1 stycznia 2020 r. 19:16 Woytek

Na początku ubiegłego roku przewidywaliście co wydarzy się kolejnych 12 miesiącach. Teraz przyszła o rozliczenie tamtych wróżb. Rzeczywistość dość brutalnie zweryfikowała nasze oczekiwania - prawidłowo wytypowaliście tylko 7 z 23 pytań (30%). Lepiej poszło naszemu redaktorowi Qbasowi, który w swoim tekście zanotował blisko 60-procentową trafność.



Spośród wszystkich, którzy oddali swoje typy i podały adresy e-mail rok temu, najlepiej poradziły sobie dwie osoby: horror_szol@... i pawelkalata@.... Obaj udzielili po 14 prawidłowych odpowiedzi. Zgodnie z zapowiedziami przygotowaliśmy dla tych osób upominki od redakcji serwisu.



Poniżej prezentujemy pytania, najpopularniejszą odpowiedź i rozliczenie - trafiony, - nietrafiony.



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski:

95% - tak



2. Legia zagra w finale Pucharu Polski:

95% - tak



3. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów:

75% - nie



4. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Europy:

71% - tak



5. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie:

80% - nie odpadnie, awansuje do grupy (7% typowało odpadnięcie w 4. rundzie)



6. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie:

89% - Ricardo Sa Pinto



7. Legia wygra:

48% - 23-25 meczów (43% typowało 26 lub więcej meczów, a Legia wygrała 27 meczów)



8. Legia przegra:

61% - 8 lub mniej meczów (8% typowało 11 lub więcej meczów, a Legia przegrała 14 meczów)



9. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach:

53% - 76-85 goli (26% typowało 75 lub mniej goli, a Legia strzeliła 75 goli)



10. Najlepszym strzelcem Legii w 2019 roku będzie:

68% - Carlitos (6% typowało Jarosława Niezgodę, który strzelił 14 goli, a Carlitos 10)



11. W grudniu z raportów finansowych dowiemy się, że zadłużenie klubu wynosi:

51% - mniej niż 20 mln zł (5% typowało więcej niż 50 mln zł)



12. Legia sprzeda komercyjne prawa do nazwy stadionu:

44% - tak, kupi je miasto Warszawa (23% typowało, że nie sprzeda)



13. Ruszy budowa ośrodka akademii w Książenicach:

81% - tak



14. Radović zakończy karierę w Legii:

79% - tak (uznajemy, że tak bo nie znalazł nowego klubu)



15. Obecny właściciel podzieli się udziałami klubu:

78% - nie



16. Do pierwszej drużyny trafi ___ Portugalczyków:

57% - 2



17. Malarz zagra w oficjalnym meczu w barwach Legii:

41% - tak, tylko w jednym (30% typowało, że nie zagra)



18. Ricardo Sa Pinto zostanie usunięty z ławki rezerwowych przez sędziego:

55% - tak, w jednym meczu (24% typowało, że nie zostanie usunięty)



19. Zanotujemy na Łazienkowskiej komplet kibiców na meczu:

71% - tak (uznajemy, ponieważ na mecz z Rangers FC sprzedały się wszystkie bilety, choć na trybunach było 26 tys. osób)



20. Wojewoda mazowiecki zamknie stadion lub trybunę na Ł3:

56% - nie



21. Kibice Legii spalą kolejne flagi Jagiellonii:

82% - tak



22. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie przesuniętych ___ zawodników:

39% - 1 (5% typowało, że 3 lub więcej - Malarz,

Pasquato, Kante, Philipps)



23. Szymański zostanie sprzedany za (bez bonusów i innych dodatkowych warunków):

33% - 6,5 - 8 mln euro

33% - 4 - 6,4 mln euro



W najbliższych dniach zorganizujemy wróżby na 2020 rok!