Wasze legijne wróżby na 2020 rok!

Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zabawę - legijne wróżby 2020, czyli typowanie co wydarzy się w najbliższych 12 miesiącach. Przygotowaliśmy formularz z serią pytań i propozycje odpowiedzi. Wybierajcie te, które waszym zdaniem wydarzą się. Jeżeli na końcu formularza podacie adres e-mail, otrzymacie szansę na zgarnięcie nagrody niespodzianki. Na początku 2021 roku podsumujemy te wróżby, a osoba z największą liczbą trafień zostanie uhonorowana :)

Kuba - 56 minut temu: Naszym marzeniem jest wybudowanie w 2020 roku boisk treningowych pod stadionem Legii, od strony ul. Czerniakowskiej. Cała reszta, czyli MP, PP, SP, LM/LE jest pewna jak techno w Trendzie.

Pasti - 4 godziny temu: -Mistrzostwo

-Puchar Polski

-Superpuchar

-Awans do LE

-Awans do LE

zlomek68 - 4 godziny temu: LEGIA MISTRZ

(L)istek - 4 godziny temu: W tamtym roku prawie same pudła miałem:)

odpowiedz

Zamoj - 4 godziny temu:
- mistrzostwo Polski

- Puchar Polski

- faza grupowa LE

- Vuko dotrwa co najmniej do końca 2020

- Prezes nie odda Legii

- zadłużenie spadnie z powodu sprzedaży najlepszych graczy

- Obradović do konca kontraktu w rezerwach

- Legia II awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej

Tom73 - 4 godziny temu: Legia w 2020 na 100 rocznice Bitwy Warszawskiej

Z wynikami 20 pucharów Polski ; 15 Majstrów i 5 superpucharów

To jest cel

Oko wwy - 5 godzin temu: Legia mistrz i puchar jest nasz 2020 hitem!!!





odpowiedz

