Podsumowanie kolejnego roku działalności sklepu Żyleta

Niedziela, 5 stycznia 2020 r. 15:22 Redakcja

Za nami czwarty rok działalności kibicowskiego sklepu Żyleta, więc jest to dobry czas na podsumowanie tego, co udało się zrobić dzięki jego działalności dla środowiska w ciągu ostatniego roku. Poniżej prezentujemy informację uzyskaną ze sklepu:



Chcielibyśmy Was informować co planujemy, co zrealizowaliśmy, ale również żebyście wiedzieli na co są pożytkowane Wasze pieniądze. Wszak cały zysk z tej działalności z założenia jest przekazywany na rozwój ruchu kibicowskiego Legii. Poniżej przedstawiamy Wam akcje z minionego roku, które zrealizowało SKLW dzięki środkom uzyskanym przez sklep:



- dofinansowanie ogólnolegijnego turnieju organizowanego przez grupę UZaLeżnieni

- zakup puszek do malowania dla Ochota 100% Legia

- dofinansowanie oprawy robionej przez Legia FC Garwolin na koszykówce

- sfinansowanie akcji banerowej promującej mecz ze Śląskiem Wrocław

- sfinansowanie autokaru FC Chełmża na mecz ze Śląskiem Wrocław

- sfinansowanie biletów dla młodzieży na mecz ze Śląskiem Wrocław (426 szt.)

- wieniec na pogrzeb kibica Legii - Wojtka "Legia"

- dofinansowanie akcji banerowej promującej mecz z Jagiellonią Białystok

- sfinansowanie szalików dla młodzieży na piknik rodzinny na Ochocie

- dofinansowanie koszulek na piknik na Ochocie

- dofinansowanie zabezpieczenia organizacji pikniku na Ochocie

- sfinansowanie plakatów zachęcających do przyjścia na mecz Legii Koszykarskiej- Fc Legionowo/ZWL

- sfinansowanie autokaru dla FC Szczecinek na mecz u siebie z Cracovią

- sfinansowanie dojazdu FC Pomorscy na mecz z Cracovią

- sfinansowanie autokaru FC Huta Czechy na mecz z Cracovią

- sfinansowanie autokaru FC Ostrołęka na mecz z Cracovią

- taśmy do zawieszania flag

- 100 szalików dla Legia Bielany - wygrana w rywalizacji Ultra Dzielnica prowadzonej na meczach sekcji koszykówki

- sfinansowanie smyczek dla FC Garwolin

- dofinansowanie autokarów (6 autokarów) dla FC Dęblin na mecz z Lechem Poznań

- sfinansowanie autokaru dla FC Chełmża na mecz z Wisłą Kraków

- sfinansowanie autokarów 4 szt. dla młodzieży z powiatu zachodniego - akcja organizowana przez grupę Zachodnia Koalicja

- sfinansowanie autokaru dla młodzieży z Łomianek na mecz z Górnikiem Zabrze

- sfinansowanie autokaru dla młodzieży z Zielonki na mecz z Korona Kielce



Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za zakupy w naszym wspólnym sklepie Żyleta, bo dzięki Wam jesteśmy w stanie zaszczepiać miłość do Legii wśród młodzieży z Warszawy oraz naszych FC. To dzięki funduszom pozyskanym ze sklepu, SKLW udało się zorganizować te wszystkie akcje, dzięki którym ruch kibicowski na Legii ciągle się rozwija i rośnie w siłę. Dziękujemy.



Kupując w sklepie Żyleta przykładacie swoją cegiełkę do tego aby Legia była coraz silniejsza kibicowsko.

Zapraszamy na zakupy: zyleta1973.pl oraz stacjonarnie na Łazienkowską 3 od poniedziałku do piątku w godz: 11-19 oraz w soboty 11-16.



Żyleta to nie miejsce - Żyleta to ludzie