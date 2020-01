Niezgoda trafi do MLS?

Czwartek, 2 stycznia 2020 r. 15:52 Wiśnia, źródło: Twitter.com

Wraz z początkiem nowego roku nasilają się transferowe doniesienia. W czwartek Janekx89 na Twitterze poinformował, że znalazł się kolejny chętny na zakup Jarosława Niezgody. Tym razem chodzi o klub ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Portland Timbers. Przedstawiciele tej drużyny w najbliższych dniach mają przylecieć do Warszawy na rozmowy odnośnie transferu.



Jarosław Niezgoda jest zdecydowanie najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem Legii. Od kilku miesięcy spekuluje się do jakiego zagranicznego klubu trafi w zimowym oknie transferowym. Miesiąc temu najbliższej było mu do rosyjskiego Dinama Moskwa. Wątpliwym jest, aby napastnik odszedł z Legii za mniej niż 5 milionów euro.