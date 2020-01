11-12.01: Weekendowy rozkład jazdy

W nadchodzący weekend gorąco zachęcamy do wspierania naszych sekcji - w sobotę na Mokotowie swoje spotkanie rozegrają nasi siatkarze. Początek meczu legionistów z AZS-em UWM Olsztyn o 17:00, wstęp kosztuje 5 i 10 zł. W niedzielę ostatni w tym sezonie mecz koszykarskiej Legii w hali Koło - legioniści podejmować będą b. mocny zespół z Torunia, a spotkanie rozpocznie się o 19:30. Bilety nabywać można tutaj . Futsaliści Legii zagrają mecz ligowy na bardzo trudnym terenie, o czym przekonaliśmy się już przy okazji rywalizacji w Pucharze Polski. Na trybunach na pewno nie zabraknie legijnego FC z Garwolina. Rozkład jazdy: 11.01 g. 17:00 Legia Warszawa - AZS UWM Olsztyn [siatka, ul. Niegocińska 2a] 11.01 g. 18:00 AZS UMCS Start II Lublin - Legia II Warszawa [kosz, Al. Zygmuntowskie 4] 12.01 g. 19:00 Zdrowie Garwolin - Legia Warszawa [futsal, Garwolin, Al. Żwirki i Wigury 16] 12.01 g. 19:30 Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń [kosz, ul. Obozowa 60] Młodzież: 11.01 g. 10:00 Legia Warszawa U-12 - Akademia Koszykówki Komorów U-12 [kosz, ul. Redutowa 37] 11.01 g. 12:00 Legia II Warszawa - sparing wewnętrzny [ul. Łazienkowska 3] 11.01 g. 14:00 Legia U11 - AP Reissa, Wisła Kraków, Varsovia 09 [ul. Łazienkowska 3] 11.01 g. 14:30 Polonia Warszawa U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Konwiktorska 6] 11.01 g. 16:00 Legia U10 - AP Reissa, Wisła Kraków, Varsovia 10 [ul. Łazienkowska 3] 11.01 g. 18:00 Legia U15 - Varsovia 05 [ul. Łazienkowska 3] 12.01 g. 12:00 Legia Warszawa U-18 - Polonia I Warszawa U-18 [kosz, ul. Andriollego 1] Legia U16 weźmie udział w 2. turnieju eliminacyjnym MP U16 w futsalu, odbywającym się w Toruniu. Legia U12 weźmie w sobotę udział w II edycji Memoriału Krystiana Popieli w Tarnowie. Legia U13 weźmie udział w turnieju w niemieckim Ulm.

