9 zimowych sparingów rezerw Legii

Dobrze, że dużo sparingów. Patrząc na to jak nasza "maszyna", rozkręcała się jesienią, to nawet może powinni zagrać z 20 tych sparingów, aby wejść dobrze w rundę.

- 2 godziny temu, *.vectranet.pl

ale sobie wybrali sparingi w lutym : w Ustroniu i B-B - no żesz w mordę jeża, nie ma w Polsce bardziej zaśnieżonych boisk??



(no chyba że się nie znam i jest tam sztuczna i podgrzewana murawa a w ogóle to pewnie pod balonem... )



Dobrze, że chłópaki grają, 2-ga liga to jasny cel, zawsze tam powinni grać, żeby łatwiej przeskocczyć do LEgii I, inaczej to jest przepaść...

