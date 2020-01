Wróżby 2020

Sobota, 4 stycznia 2020 r.

Przed nami nowy rok i stare życie. Jego częścią jest Legia i z pewnością wielu z nas zastanawia się, co czeka klub w 2020 r. Postanowiliśmy powróżyć, choć nie do końca z fusów. Zapraszamy do lektury naszych 52 przewidywań na nadchodzące 52 tygodnie. Z przymrużeniem oka.







1. Legia zostanie mistrzem Polski.



2. Ale nie zagra w Lidze Mistrzów.



3. Nie zagra też w Lidze Europy.



4. I nie wygra pucharu, tym razem bowiem przegra w finale.



5. Vuković zostanie trenerem roku.



6. I w 2021 r. nie będzie pracował już w Legii.



7. W lipcu zostanie otwarty ośrodek treningowy.



8. Dariusz Mioduski pozostanie Dariuszem Mioduskim.



9. I prezesem Legii.



10. A jej twarzą Izabela Kruk.



11. Dojdzie do kolejnych zmian w zarządzie i na stanowiskach dyrektorskich.



12. Klub sprzeda w tym roku więcej karnetów. Choćby dlatego, że mniej już się właściwie nie da.



13. Frekwencja się ustabilizuje, a nawet odrobinę wzrośnie.



14. Dwa razy na trybunach zasiądzie komplet widzów.



15. System biletowy wytrzyma.



16. Powieszona na 101. rocznicę tablica z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości nadal będzie wisieć. I straszyć.



17. Legia już ani razu nie zagra w czarnych koszulach.



18. Tede nie otrzyma z klubu już żadnej koszulki. Otrzyma za to jakiś inny raper, też nie mający z Legią nic wspólnego.



19. Prezes nadal się będzie gniewał na Twittera. Nawet po mistrzostwie.



20. Wciąż też będzie chował głowę w piasek w trudnych momentach.



21. Nie powstaną boiska na Czerniakowskiej. Nie tylko w 2020 r.



22. Nie znajdziemy inwestora.



23. Nie pomoże nam spółka skarbu państwa.



24. Klub nadal będzie więc się zadłużał, ale już mniej.



25. A zimą odejdzie Nagy. Nie za 3 mln euro i nie za 3 mln zł. Ale prawie.



26. Odejdzie też Niezgoda. Za 180 miliardów zł. Na stare.



27. Przyjdzie za niego napastnik, który wiosną nie przekroczy granicy 4 goli. Nawet jeśli to będzie Angulo.



28. Klub nie wyda na wszystkie wzmocnienia więcej niż 1,5 mln euro.



29. Remy nie odejdzie do Norwich za 5 mln euro.



30. Za to pójdzie do Turcji za 1 mln euro.



31. Cafu odejdzie latem, za darmo.



32. Majecki nie odejdzie. Co nie znaczy, że nie zostanie sprzedany.



33. Nikolić i Carlitos nie wrócą.



34. Karbownik wiosną strzeli swojego pierwszego gola w Legii.



35. I pojedzie na Euro.



36. Wszołek też.



37. Najlepszym strzelcem drużyny zostanie Kante, ale nie zdobędzie więcej niż 15 bramek w lidze.



38. Gwilia będzie najlepszym asystentem.



39. Mimo to pozostanie pierwszym wchodzącym.



40. Jędrzejczyk dobije do 120 żółtych kartek w karierze.



41. I wciąż będzie najlepszy grając na 75% możliwości.



42. Vesović pozostanie prawym obrońcą. Ale już z lepszymi statystykami.



43. Astiz zakończy karierę, ale dopiero zimą.



44. Legia w roku przegra więcej niż 10 meczów. Ale mniej niż 13.



45. I wpadnie w dołek na początku rundy wiosennej, a na Twitterze będą zwalniać Bortnika.



46. Za to ani razu nie dozna porażki z Lechem.



47. Którego kibice tym razem nie będą mieli dosyć, bo już jest im wszystko jedno.



48. Na Łazienkowskiej nie będzie kolejnej oprawy poświęconej prezesowi.



49. Wciąż najchętniej będzie się śpiewało „Nie poddawaj się…”.



50. Nie wyjdziemy z grupy na Euro 2020.



51. W Płocku najlepszym legionistą pozostanie Furman, ale Rzeźniczak będzie mu deptał po piętach.



52. Wisła Kraków spadnie z ligi.



Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.





