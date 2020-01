Agra i Obradović w rezerwach. Angulo lub Świerczok za Niezgodę?

9 stycznia piłkarze Legii wrócą z urlopów, ale już teraz pojawiają się pierwsze informacje dotyczące ruchów kadrowych w stołecznym klubie. Przegląd Sportowy poinformował, że Salvador Agra i Ivan Obradović decyzją sztabu szkoleniowego nie polecą na zgrupowanie do Turcji. Obradović trafił na Łazienkowską latem 2019 roku. Do tej pory nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie, a jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników. Legia chce pozbyć się Dominika Nagya i nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy z Luisem Rochą . Według informacji sport.tvp.pl na tureckie zgrupowanie ma polecieć trzech juniorów: Ariel Mosór , Nikodem Niski i Radosław Cielemęcki . Przy Łazienkowskiej zastanawiają się też kim ewentualnie zastąpić Jarosława Niezgodę , który wzbudza największe zainteresowanie na rynku i może być trudno go zatrzymać. W grę wchodzi Igor Angulo z Górnika Zabrze. 35-letniemu Hiszpanowi w czerwcu kończy się kontrakt z zabrzanami, zawodnik liczy na dwuletnią umowę, a Górnik raczej nie spełni jego oczekiwań. "Gdyby zabrakło porozumienia z Angulo i Górnikiem, Legia sprowadzi za Niezgodę sprowadzić młodszego od Angulo, polskiego napastnika" - czytamy w PS. Aktualnie w Ekstraklasie nie ma takiego, który strzeliłby połowę tego, co w tym sezonie zdobył Niezgoda. Według informacji dziennikarzy w grę wchodzi także Jakub Świerczok , który obecnie występuje w Łudogorcu Razgrad. W obecnym sezonie strzelił 9 goli w 25 meczach. Klub nadal negocjuje kontraktu z Andre Martinsem i Cafu , ale na razie nie doszło ostatecznych porozumień i podpisów.

Tygrys europy - 16 minut temu, *.interq.pl Bartosz Białek i Alan Czerwiński z Zagłebia. Furman i Merebaszwili z Wisły P. Michał Kucharczyk. odpowiedz

Pablo33 - 18 minut temu, *.com.pl Angulo nie przyjdzie, poczytajcie komentarze prezesa na Twitterze na ten temat



"Byłbym zdziwiony"



Ale Świerczok super pomysł. Furmana też dobrze wziąć, może na Euro pojechać. Wartość dla drużyny + ew kasa później z transferu odpowiedz

Kibic (L) - 31 minut temu, *.lsas.aero Ivan Obradović to pomysł naszego fachowca z stroju magazyniera .....

To nie on głosił o DNA odpowiedz

czyli tumanie - 26 minut temu, *.chello.pl @Kibic (L): wielu chlopakow pracuje jako pracownicy magazynowi, cos sugerujesz? potomku wiatru i kurzu odpowiedz

Sputnik 44 - 15 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Kibic (L): jeśli już ch.. wiesz to chociaż nad językiem polskim popracuj... odpowiedz

Syjon85 - 37 minut temu, *.plus.pl Angulo to raczej odpada, wiem, że nikomu nie można odbierać szansy by się pokazać, jednak ma On kilka lat za dużo na karku. Chciałbym zobaczy jak najwięcej polskich graczy, ale dających jakość porównywalną chodź by z Wszołkiem. Pytanie jak to tym życzeń odniesie się rzeczywistość odpowiedz

Bartua - 39 minut temu, *.centertel.pl Jak już mamy taki wybór brać Świerczka chłopak jest jeszcze w dobrym wieku może coś z niego jeszcze być a co nam z 35 letniego Angulo do rezerwy jak tamte Grajki.. odpowiedz

Lukadz1335 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Nikolic jest do wzięcia odpowiedz

yyy? - 24 minuty temu, *.chello.pl @Lukadz1335: aha odpowiedz

loczek - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Angulo jest na pol roku, na tu i teraz zeby kto mial strzelac...jak nie sciagnal oczywiscie Swierszczoka...do lata poszukaja spokojnie nowego napadziora...ktos teraz na juz musi wejsc i musi strzelac. odpowiedz

Prezio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Koniecznie Sprzedać Majeckiego i sprowadzić Malarza sprzedać wszystkich którzy sa na liście zainteresowań musimy się zbroić na puchary jesteśmy wielkim Klubem!!! odpowiedz

Juzzziooo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brać Angulo, Furmana i Czerwińskiego.



Trzeba coś wygrywać a nie słuchać bajek o tworzeniu zespołu z młodych. Nie da się młodymi nic ugrac odpowiedz

EBR82 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Orlando Sa!!! odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @EBR82 : Pisałem to niżej, Orlando Sa ma zerwanego achillesa odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 Panie DM a może jeszcze raz ściągniesz Eduardo? To był wielki kocur i robił różnicę w Legii... pomysły DM oraz jego przydupasów co pół roku są coraz bardziej głupsze. Mam jeden pomysł, może niech DM wróci tam skąd przyszedł czyli niech sam idzie w piz... tzn. do USA odpowiedz

tuzo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Orlando Sa, Nikolić, Carlitos. Tyle można powiedzieć w temacie. No ale Vuko wie swoje. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tuzo: idioto jeden, mioduski nie sypnie kasa na Sa Nikolicia Prijovica nikogo pokroju Vadisa czy Guilherme, ty i reszta idiotow niech to zapamięta odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @:) : Nawet jakby miał kasę to Sa ma zerwane ścięgno achilesa, Nikolic sam powiedział że teraz raczej nie ma opcji powrotu do Legii, a Carlitos to wiadomo że przeszkodą jest Vuko (a tak poważnie do Mioduski bo to on kazał wystawiać Kulawego w ataku, tak samo jak każe wystawiać beznadziejnego Majeckiego w bramce) odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kolejny transfer z cyklu " zaległości fizyczne"... A kto daje takiemu zawodnikowi kontrakt, skoro nie prowadzi się profesjonalnie ? Z daleka czuć lenia. Dlaczego płaci się całą pensję? Nie miałeś chłopie kontuzji,to masz 2 tygodnie,by trenować z resztą drużyny. Jeśli nie,to płacimy ci 30% i to wszystko. A tak... gruba pensja regularnie na koncie,samochód, mieszkanie,opieka lekarska,masaże... Bajka. Całoroczny Wakacyjny Klub Seniora Legia nadal ma się dobrze... odpowiedz

Kkleg - 1 godzinę temu, *.com.pl Brać Orlando Sa , Furmana, odpowiedz

XXX - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kkleg:

Przy Vuko dużych nawzisk nie będzie w Legii .On się boi takich graczy ,bo dla nich trener Legii to żaden autorytet w świecie piłki ! odpowiedz

MP(L)87 - 1 godzinę temu, *.virginm.net "...zastąpić Jarosława Niezgodę, który wzbudza największe zainteresowanie na rynku i może być trudno go zatrzymać"

Haha a nasz prezes tam pewnie lukratywne kontrakty szykuje ! Wszystko zrobi zeby go nie sprzedawac :D Akurat w tej kwestii klub nie musi nam nic tlumaczyc bo wiadomo jak jest. Odejdzie kazdy za ktorego odpowiednio zaplaca... i tyle. U nas niema zadnej wizji dlugofalowej. Patrzcie e jeszcze sie przedluzaja rozmowy z Cafu i Martins'em. Oni zapewne chca podwyzek a DM wiadomo... wszystko trzyma dla Niezgody zeby tylko nie odszedl hehe.

Kabarety sie szykuja. Ja sie nie zdziwie jak z druzyny juz po tym okienku zostanie nawet nie szkielet. A do lata to juz Ci co nie zostana sprzedani i nie dostana solidnych podwyzek to sami uciekna. Trzon sportowy Legii i jej wlasciciel to porazka. Jakbym na to nie patrzyl i nie wazne z ktorej strony to zawsze wychodzi na jedno. Ze DM jedynie ogalaca ten klub powolutku a dziura finansowa rosnie. Gdzie wszystkie zyski? A sypia sie do prywatnych kieszenie pozniej kibicom sie tlumaczy ze hajsu nie ma ze nie starczylo na utrzymanie klubu hehe. I w polsce to samo od zalania dziejow. A my spiewamy ze jestesmy potega.... ja prdl hehe. odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @MP(L)87: Dlatego nie można wykluczać, że DM to czyjś słup finansowy. Ludzie związani z ITI mogli odejść z Legii, tak samo jak komuna odeszła z Polski (patrz PO-PIS-SLD i cała ta banda), czyli nie odejść wcale ale przypudrować się dla niepoznaki. odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Powiem Wam tak moi mili... Coby nie mówić o pewnym szkodniku w kierownictwie Legii, to decyzja o odejściu na końcu zależy wyłącznie od Jarka. Nie wiem dlaczego nie zabrał jeszcze stanowczego głosu w tej sprawie. W końcu powinno mu zależeć by zdobyć tytuł MP i nastrzelać jak najwięcej bramek i (przynajmniej tyle robiąc dla siebie) podnieść swoją wartość, nie mówiąc o czystej chęci awansu z drużyną do LE. Mam nadzieję, że nie myśli za niego Citko.. Wybór MLS przez Jarka świadczyłby wyłącznie o pójściu na łatwiznę, bo quasi-liga. Życzę mu żeby stawiał taki opór przed odejściem jak Piątek w Milanie :D A tak na serio to jak Niezgoda powie NIE to nigdzie nie odejdzie, choćby skały srały. Pozdro kumaci. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Książę Nocy: MLS słaba liga???



pozdro kumaty odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @grzesiek: Nie ku*wa mocna... odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.151.5 @grzesiek: Masz rację,i mam podobne zdanie.Nie wiem co siedzi w głowie Jarka,ale po 1 dobrej rundzie i chyba przez chciwość menagera stracił kontakt z rzeczywistością.Nie mam pojęcia dlaczego teraz chce odchodzić,ale odpowiedź jest tylko jedna-kasa.Po 1.Może zostać Mistrzem Polski(więcej w naszej klubowej piłce nie da się wygrać).Po 2.Może zostać królem strzelców i jakoś się zapisać w kartach historii Legii i Ekstraklasy.Po 3.Jeżeli utrzyma forme to może pojechać na Euro,sezon w USA rusza później,więc raczej jest bez szans na powołanie.Po 4.Jeżeli by został i udało by sie wejść z Legią do fazy grupowej pucharów,to jego cena by była wyższa i napewno by dostał lepszy kontrakt.W Ameryce dużo boisk jest ze sztuczną nawierzchnią,więc z jego problemami to po 10 kolejkach witamy na L4.Jarek nie idź tą drogą. odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @grzesiek: Gdzie przeczytałeś, że słaba? Quazi-liga nie musi oznaczać słabej. Jak nie rozumiesz niektórych słów, to daruj sobie komentarze. Liga z której nie można spaść, ani awansować drogą sportową, jest quzi ligą i jest to jak najbardziej trafne określenie. Mocną to też zresztą nie jest. odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Marcin: Dokładnie Kolego, otóż to. Same logiczne przesłanki żeby zostać tu, a naprzeciw na prawdę słabe argumenty by odejść. Dodałbym jeszcze, że jakby na prawdę cisnęli go na odejście z Legii, to powinien im ktoś wytłumaczyć, że można go również w sierpniu 2020 sprzedać (jak już Legia będzie hipotetycznie w grupie LE). Wydaje mi się też, że koledzy powyżej to bardziej zajarani ameryczką i całą otoczką jej żałosnej ligi i poziomem trybun, niż zajęci racjonalnym myśleniem.. Nie powinni też pouczać co do pisowni i znaczenia słów, skoro sami robią błędy (ale to tak żeby moje było na wierzchu :P) . odpowiedz

MP(L)87 - 45 minut temu, *.virginm.net @grzesiek: cienka jak barszcz.... To ze paru kotow z europy tam czmycha to nie oznaczaze liga jest dobra. Pilka nozna w stanach to chyba nawet nie trzecia dyscyplina narodowa. Aczkolwiek populacja kraju i jego mozliwosci mowia ze ta liga moze byc mocna... Ale zeby sie rozwinela to narod musi tego pragnac i dazyc ale u nich kazdy dzieciak marzy zeby zagrac w football ale amerykanski. Dla porownania masz przyklad Nikolicia ktory tam pojechal z ekstraklasy i tak samo strzelal brameczki ja w polsce :) odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Agra pomylka co do pilkarza

Obradovic pomylka co do czlowieka

Mozna? Mozna w przeciwienstwie do tego co mowil trener odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krytykant_zawodowiec: Dokładnie. Pinokio i jego puste słowa. Śmiech na sali z tym Angulo. Trzeba było go brać 1,5 roku temu, a nie po zakończeniu kariery, bo teraz będzie za darmo. Każdy piłkarz ma emeryturze byłby darmowy. odpowiedz

