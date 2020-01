Legia Warszawa 75-104 Stal Ostrów Wielkopolski

W meczu 15. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 75-104. Jest to dwunasta ligowa porażka podopiecznych Tane Spaseva w tym sezonie. "Zieloni Kanonierzy" nadal zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Debiut w pierwszym zespole Legii zaliczył 19-letni obwodowy Maksymilian Motel, który od półtora roku występował w II-ligowych rezerwach Legii i drużynach młodzieżowych - zawodnik zagrał przez cztery ostatnie minuty spotkania. Fotoreportaż z meczu - 78 zdjęć Woytka W naszym zespole ponownie zabrakło kontuzjowanego Sebastiana Kowalczyka - rozgrywający opuścił trzeci kolejny mecz z powodu urazu i do gry ma być gotowy dopiero na spotkanie z Toruniem. Mecz od początku przebiegał pod dyktando gości, którzy stopniowo powiększali swoją przewagę. Legioniści pogubili się w obronie, a w ataku mieli niską skuteczność. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem Stali 22-13. W drugiej było nieco lepiej, ale tylko o tyle, że strata urosła tylko o trzy punkty. Na przerwę goście z Ostrowa Wielkopolskiego schodzili prowadząc dwunastoma punktami (48-36). Na początku trzeciej odsłony "Zieloni Kanonierzy" zabrali się do odrabiania strat, choć udało im się zmniejszyć jedynie do ośmiu punktów. Ostatecznie jednak Stal odzyskała kontrolę i na ostatnie dziesięć minut wychodziła prowadząc czternastoma punktami (70-56). Niestety legioniści nie weszli dobrze w ostatnie dziesięć minut i na 6,5 minuty przed końcem przegrywali już 61-83. Z każdą kolejną minutą było tylko gorzej i na trybunach rozległy się okrzyki "Legia grać...", gdy na tablicy było 91-63 dla gości. Kahlil Dukes, amerykański rozgrywający Legii w całym meczu zaliczył 0/11 z gry! Ostatecznie goście wygrali aż 29 punktami - 104-75. W ostatnich trzech minutach, na parkiecie legioniści grali mocno młodzieżowym składem: Motel, Matczak, Kuźkow, Nizioł, Sadowski. Kolejne spotkanie Legia rozegra w przyszłą niedzielę, 12 stycznia o 19:30 w hali Koło z Polskim Cukrem Toruń. Bilety na ten mecz można kupować tutaj . PLK: Legia Warszawa 75-104 Stal Ostrów Wielkopolski Kwarty: 13-33, 23-26, 20-22, 19-34 Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 8. F. Matczak 4 10. K. Dukes 4 23. M. Michalak 14 25. K. Pinder 8 (1) 31. M. Milovanović 19 --- 15. A. Linowski 14 (1) 19. P. Nowerski 0 30. M. Motel 0 33. J. Sadowski 0 77. J. Nizioł 5 (1) 84. P. Kuźkow 7 (1) Stal Ostrów Wielkopolski [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 4. J. THeratt 13 (3) 12. J. Mokros 24 (1) 14. N. Jevtović 19 28. P. Żołnierewicz 2 44. P. Dambrauskas 14 --- 8. S. Ryżek 2 21. Ł. Wiśniewski 0 22. D. Szymkiewicz 9 (1) 30. J. Garbacz 18 (6) 39. F. Dylewicz 3 (1) Komisarz: Ryszard Łabędź Sędziowie: Piotr Pastusiak, Mariusz Adameczek, Adrian Szczotka widzów: 1232 Fotoreportaż z meczu - 78 zdjęć Woytka

