Siatkówka

Metro Warszawa 0-3 Legia Warszawa

Sobota, 4 stycznia 2020 r. 18:24 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki II ligi siatkówki rozegranym na Ursynowie Legia Warszawa wygrała z Metrem Warszawa 3-0. W ubiegłej kolejce Metro pokonało BAS w Białymstoku 3-0, więc można było spodziewać się trudnego meczu. Tymczasem legioniści zdołali pokonać rywali w ich hali do zera. Po pierwszym wyraźnie wygranym secie, w drugim gospodarze odrobili początkowe straty i podjęli walkę, ale Legia po każdym remisie odskakiwała z powrotem na 2-3 "oczka" i wygrała tę partię do 22. Trzeci set to już wyraźna dominacja "wojskowych", w których składzie od stanu 13-22 przebywała na boisku większość szerokiego składu.



Atakami punktowymi i blokami popisywał się nawet rozgrywający legionistów Maciej Stępień, który został wybrany MVP spotkania.

Kolejny mecz "Wojskowi" zagrają za tydzień we własnej hali przy ul. Niegocińskiej 2A, a ich rywalem będzie AZS UWM Olsztyn.



II liga: Metro Warszawa 0-3 Legia Warszawa

Sety: 18-25, 22-25, 19-25



Legia: 2. Rosa, 4. M. Stępień, 5. Żakieta, 6. Obuchowicz, 7. Graczyk, 15. B. Stępień oraz 1. Sumara (L), 18. Tomczak (L), 10. Szewczyk, 3. Stryjewski, 11. Pazgan, 14. Grzegorzewski, 17. Sutryk, 13. Godlewski



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka