Legia wypożyczy Damiana Szymańskiego?

Jak poinformowali dziennikarze Przeglądu Sportowego, Legia jest poważnie zainteresowana wypożyczeniem Damiana Szymańskiego z Achmata Grozny. Szymański do rosyjskiej Premier Ligi przenosił się rok temu z Wisły Płock. Wówczas poważnie interesował się nim także angielski Brentford, ale ostatecznie trafił do Rosji. Wiosną pomocnik zagrał w dziewięciu meczach i cztery razy siedział na ławce rezerwowych. Ma na swoim koncie debiut w pierwszej reprezentacji Polski, ale od kiedy stracił miejsce w drużynie z Groznego, nie otrzymuje powołań od Jerzego Brzęczka, który prowadził go w Płocku. Urodzony w Kraśniku zawodnik ma 24 lata, a w przeszłości występował także w GKS-ie Bełchatów i Jagiellonii Białystok. W sezonie 2019/20 zagrał jedynie w czterech meczach Achmata, spędzając na boisku 178 minut. Niewykluczone, że w przerwie zimowej zostanie wypożyczony na Łazienkowską, skąd łatwiej byłoby mu o powrót do reprezentacji Polski, którą za pół roku czeka występ na Mistrzostwach Europy. W czerwcu 2018 roku media także informowały o zainteresowaniu stołecznego klubu tym zawodnikiem .

Yorick - 52 minuty temu, *.orange.pl Może ten news raczej w kontekście rozmów z Cafu i Martinsem. odpowiedz

Siwy - 12 minut temu, *.as43234.net @Yorick: też tak myślę odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl @Yorick: Całkiem możliwe. odpowiedz

Eldorado - 1 godzinę temu, *.plus.pl Philipps, astiz i pasquato razem. To zestawienie ze zdjęcia wróżyło kłopoty w meczu. odpowiedz

:) - 53 minuty temu, *.chello.pl @Eldorado: obojotnie kto by u nas nie gral i tak zawsze bedzieta mieli klopoty z nami w twoim bialymstoku odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Na jakiej on gra pozycji? Bo z artykułu nic nie wynika a słabo kojarzę typka odpowiedz

Kazik - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl @Miro: środkowy pomocnik

odpowiedz

Krasnal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Fajnie ze w końcu Polacy..i może skumają wszyscy że najpierw do Legii a potem w świat... odpowiedz

Zduneq - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Krasnal: odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Za cienki na Legię, lepiej niech przedłuża kontrakty z Martinsem i Ciągu i będzie ok, a nie zawracać sobie głowę Szymańskim! odpowiedz

Antyberg - 47 minut temu, *.centertel.pl @Antyberg: *Cafu ;-) odpowiedz

papa - 2 godziny temu, *.virginm.net @:) : Pasjonacie jak już :) odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl No to podbił Rosję. Teraz czas na odbudowę... czyli standard. Ciekawe, że nikt z tych ludzi nie wyciąga wniosków. odpowiedz

Zduneq - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Wolfik: zawsze możesz się dołożyć 3-4mln€ do transferu i 20-30tys € miesięcznie do kontraktu odpowiedz

Wolfik - 10 minut temu, *.mm.pl @Zduneq: Nie rozumiem do czego się Kolego odnosisz. Ja nie neguję ewentualnego wypożyczenia tego piłkarza, lecz sens ich transferowania. Bo nie są absolutnie gotowi na takie wyjazdy. Ze sportowego punktu widzenia to niemal samobójstwo. Piotrowski, Walukiewicz, Żurkowski praktycznie przepadli. A inni ciągle robią te same błędy. W tym sensie pisałem swój komentarz. odpowiedz

kwiato - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brentford jak już.... odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @kwiato: dla mnie moze byc nawet srendfiord, kogo to obchodzi, pasjonato ortografii odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @:): wszystkich normalnych ludzi. odpowiedz

:) - 59 minut temu, *.chello.pl @Przemek: typowy przemek odpowiedz

Luk - 3 minuty temu, *.173.12 @:) : Typowy Seba odpowiedz

