PP: Legia Warszawa 6-2 Victoria Sulejówek

Poniedziałek, 6 stycznia 2020 r. 14:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/32 finału Pucharu Polski w futsalu, Legia Warszawa wygrała z I-ligową Victorią Sulejówek 6-2 i awansowała do kolejnej rundy. Mecze 1/16 finału tych rozgrywek zostały zaplanowane na 8-9 lutego, a wezmą w nich udział już drużyny ekstraklasy. Wcześniej, bo już 12 stycznia o 19:00 "Wojskowi" zagrają w lidze ważny mecz ze Zdrowiem w Garwolinie.





W starciu z Victorią legioniści objęli prowadzenie w 4. minucie po bramce Bartłomieja Świniarskiego. Następnie rozpoczęło się strzelanie na zmianę: w 11. minucie wyrównał Karol Domżała, a chwilę później dla Legii trafił Mariusz Milewski. W 13. minucie Victoria ponownie doprowadziła do remisu po bramce Daniela Matwiejczyka, a Legia odpowiedziała w tej samej minucie golem Adama Grzyba na 3-2 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania. Wynik mógł być wyższy, ale nasz zespół nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego, podyktowanego za 6 przewinień rywali. Mateusz Gliński trafił w słupek.



Po zmianie stron na 4-2 w 22. minucie podwyższył, pięknym strzałem z dystansu w okienko Mariusz Milewski, a w 25. minucie do siatki piłkę skierował drugi raz w tym spotkaniu Bartłomiej Świniarski (gol równie efektowny co bramka "Milesa"). 8,5 minuty przed końcem meczu drugą żółtą kartką ukarany został Dominik Skorża, przez co musiał opuścić boisko, a nasz zespół przez dwie minuty grał w osłabieniu. Na szczęście goście z Sulejówka nie wykorzystali gry w przewadze. W ostatniej minucie meczu wynik na 6-2 dla Legii ustalił Krzysztof Jarosz.



W trakcie spotkania fani Legii prowadzili sporadyczny doping dla naszej drużyny, a po końcowym gwizdku podziękowali futsalistom za wygraną z beniaminkiem I ligi. W hali OSiR Włochy pojawiła się również grupa kibiców Victorii Sulejówek z flagą, która również kilka razy zaznaczyła swoją obecność.



Bramki: 4', 25' Bartłomiej Świniarski, 12', 22' Mariusz Milewski, 13' Adam Grzyb, 40' Krzysztof Jarosz - 11' Karol Domżała, 13' Daniel Matwiejczyk



Legia: Tomasz Warszawski, Mateusz Łysik (br) - Mateusz Gliński, Krzysztof Jarosz, Adam Grzyb, Mariusz Milewski (k) oraz Dominik Skorża, Tomasz Doliński, Łukasz Krupnik, Bartłomiej Świniarski.

trener: Paweł Juchniewicz



Victoria: Damian Białek, Adrian Frankowski, Kamil Kajetaniak (br) - Dominik Michałowski, Daniel Matwiejczyk, Konrad Kowalski (k), Mateusz Olkowski oraz Andrzej Vertum, Karol Domżała, Mateusz Nowakowski, Marcin Fronczak, Łukasz Sasal, Piotr Miziński.

trener: Paweł Szymańczuk



Żółte kartki: Dominik Skorża (dwie) - Konrad Kowalski



Sędziowie: Paweł Tokarewicz, Piotr Jankowski oraz Artur Mitel



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal