Konopatzki znów zawodnikiem Legii

Niedziela, 5 stycznia 2020 r.

Mariusz Konopatzki, który w poprzednim sezonie występował w barwach koszykarskiej Legii, znów został nowym zawodnikiem naszego klubu - poinformowała oficjalna strona Legii. Konopatzki to zawodnik grający na pozycjach 2-3, który w minionym sezonie zagrał w 35 meczach w barwach Legii. W obecnych rozgrywkach występował w I-ligowym Sokole Łańcut, notując w 13 meczach średnią 12,9 punktu, 6,5 zbiórki oraz 4,5 asysty w ciągu 25 minut na parkiecie. 23-letni zawodnik w grudniu popisał się triple-double (10 punktów, 11 zbiórek i 11 asyst) w meczu z Nysą Kłodzko.



Konopatzki obejrzał w trybun wczorajsze spotkanie Legii ze Stalą Ostrów, a jutro rozpocznie treningi z naszym zespołem. Pierwszy w tym sezonie występ z eLką na piersi powinien zaliczyć w najbliższą niedzielę, kiedy Legia podejmować będzie w hali Koło zespół Polskiego Cukru Toruń.



Imię i nazwisko: Mariusz Konopatzki

Data i miejsce urodzenia: 25.03.1996 (23 lata), Sztum

Wzrost: 192 cm

Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy



Kluby:

2019/20 Sokół Łańcut (I liga) - 13 meczów, 330 min. (śr. 25:25), 168 pkt. (śr. 12,9), 85 zb. (śr. 6,5), 58 as. (śr. 4,5).

2018/19 Legia Warszawa (EBL) – 35 meczów, 462 min. (śr. 13.28), 103 pkt. (śr. 2,9), 74 zb. (śr. 2,1), 31 as. (śr. 0,9)

2018/19 Legia II Warszawa (II liga) – 2 mecze, 59:23 min. (śr. 29:41), 48 pkt. 16 zb. (śr. 24,0), 11 as. (śr. 8,0), (śr. 5,5)

2017/18 Basket Poznań (I liga) - 21 meczów, 517:00 min. (śr. 24:37), 224 pkt. (śr. 10,7)

2017/18 Asseco Gdynia (PLK) - 4 mecze, 16:43 min. (śr. 04:10), 1 pkt. (śr. 0,3)

2017/18 Asseco II Gdynia (II liga) - 11 meczów, 304:48 min. (śr. 27:42), 159 pkt. (śr. 14,5)

2016/17 Asseco Gdynia (PLK) - 26 meczów, 205:47 min. (śr. 07:54), 40 pkt. (śr. 1,5)

2016/17 Asseco II Gdynia (II liga) - 12 meczów, 354:04 min. (śr. 29:30), 184 pkt. (śr. 15,3)

2015/16 Asseco Gdynia (PLK) - 9 meczów, 38:06 min. (śr. 04:14), 9 pkt. (śr. 1,0)

2015/16 Asseco II Gdynia (II liga) - 22 mecze, 460:04 min. (śr. 20:54), 233 pkt. (śr. 10,6)

2014/15 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 19 meczów, 419:37 min. (śr. 22:05), 205 pkt. (śr. 10,8)

2013/14 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 17 meczów, 319:54 min. (śr. 18:49), 121 pkt. (śr. 7,1)