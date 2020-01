Relacje z trybun z weekendowych meczów sekcji

Środa, 8 stycznia 2020 r. 09:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W pierwszy weekend 2020 roku fani Legii mieli pierwszą okazję w Nowym Roku do wspierania naszych sekcji. Najpierw młyn uformowany został przy okazji meczu naszych koszykarzy, którzy w hali Koło podejmowali zespół Stali Ostrów. Spodziewano się przyjazdu fanów z Wielkopolski, którzy mieli okazję bywać już na meczach w Warszawie, zarówno w Wilanowie, Bemowie (dzięki naszej uprzejmości), jak również na Torwarze. Tym razem główna ekipa Stali do Warszawy nie przyjechała, a bilety na miejsca za ławką gości zakupiły jedynie pikniki. Ci zawitali w barwach, ale najwyraźniej oszczędzali struny głosowe, bowiem swoją obecność zaznaczyli dosłownie dwoma okrzykami tuż przed końcem spotkania.

Fani Legii doping prowadzili przez całe spotkanie, starając się pobudzić do wspólnych śpiewów także kibiców z pozostałych trybun - trzeba przyznać, że to wychodziło bardzo przeciętnie. W naszym młynie bardzo licznie pojawiła się grupa z Legionowa, jak zawsze można było również liczyć na dobrą delegację z Ochoty. Pod koniec meczu, w którym goście prowadzili już różnicą 30 punktów, fani wyrażali swoje niezadowolenie z powodu postawy zespołu okrzykami "Legia grać, k... mać!". Nasz zespół od początku sezonu wygrał tylko jeden mecz w hali Koło... Po meczu nie było wspólnych śpiewów, a mamy nadzieję, że legioniści zrobią wszystko, by zwyciężyć na pożegnanie hali przy Obozowej. Prawdopodobnie ostatni mecz w tej hali przed powrotem na Bemowo będzie miał miejsce już w najbliższą niedzielę, 12 stycznia o 19:30.







W poniedziałek ekipa dowodzona przez Sekcyjnych Fanatyków pojawiła się w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 na meczu 1/32 finału Pucharu Polski, w którym nasi futsaliści podejmowali Victorię Sulejówek. W hali pojawili się również kibice Victorii z flagą, którzy zasiedli przy samym młynie legionistów i po zaznaczeniu swojej obecności, prowadzili doping wraz z legionistami. Śpiewy na futsalu miały charakter bardziej sporadyczny, tj. przez kilka minut doping prowadzony był na początku meczu, później momentami pod koniec pierwszej połowy, kiedy na parkiecie padały bramki z obu stron, a następnie dopiero w samej końcówce spotkania. Po meczu kibice wspólnie pośpiewali z zawodnikami reprezentującymi futsalową Legię, którzy wywalczyli awans do kolejnej fazy rozgrywek.







W najbliższy weekend w Warszawie swoje mecze rozegrają siatkarze (sobota, godzina 17:00, ul. Niegocińska 2a na Mokotowie) oraz koszykarze (niedziela, godzina 19:30 w hali Koło). Futsalistów czeka wyjazdowy mecz w Garwolinie (niedziela, godzina 19:00, Al. Żwirki i Wigury 16). Już dziś zachęcamy do wspierania naszych drużyn!