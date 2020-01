Pyrdoł przeszedł testy medyczne w Legii

Pomocnik ŁKS-u Łódź, Piotr Pyrdoł w sobotę przeszedł testy medyczne w Legii i jest coraz bliżej transferu do naszego klubu. 20-letni zawodnik ma na swoim koncie 10 występów w ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę oraz dwa mecze w Pucharze Polski (1 gol). Wielce prawdopodobne, że Pyrdoł poleci na zgrupowanie Legii do Turcji. Istnieje również możliwość podpisania umowy, która obowiązywać będzie dopiero od 1 lipca - wówczas młody zawodnik najbliższą rundę spędziłby jeszcze w Łódzkim Klubie Sportowym, gdzie ma większe szanse na grę. W obecnym sezonie rozegrał 505 minut w ekstraklasie.

Lebaid - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Super info. Zdecydowanie od lipca. Niech się ogrywa w Ekstraklapie i ma z tyłu głowy Legie. odpowiedz

Japson - 5 godzin temu, *.chello.pl Zapraszam ławeczka czeka ;) odpowiedz

