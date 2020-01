Mateusz Lohmann 15. w British Junior Open

Młody zawodnik sekcji squasha Legii, Mateusz Lohmann reprezentował sekcję squasha Legii Warszawa podczas mocno obsadzonego turnieju British Junior Open 2020 w Birmingham. 9-letni legionista rywalizował w kategorii do lat 11 i zajął w niej 15. miejsce. Lohmann rozpoczął rywalizację od dwóch pewnych wygranych z Anglikiem i Chorwatem, ale w kolejnym meczu przegrał z turniejową dwójką, Yassinem Kouritamem z Egiptu. Wyniki Mateusza Lohmanna podczas British Junior Open 2020: Mateusz Lohmann - Michael Hayman (Anglia) 3-0 (11-4, 11-4, 11-0) Mateusz Lohmann - Fabijan Duran (Chorwacja) 3-0 (11-6, 11-7, 15-13) Mateusz Lohmann - Yassin Kouritam (Egipt) 0-3 (3-11, 2-11, 7-11) Mateusz Lohmann - Brendan Tagliarini (USA) 0-3 (2-11, 10-12, 2-11) Mateusz Lohmann - Dominic Crowley (Anglia) 3-1 (11-5, 6-11, 11-7, 11-7)

