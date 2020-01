Żewłakow do zarządu Legii?

Wtorek, 7 stycznia 2020 r. 08:45 Woytek, źródło: przegladsportowy.pl, Legionisci.com

Przegląd Sportowy informuje, że właściciel Legii ma w planach reorganizację i wzmocnienie pionu sportowego. Według gazety jest pomysł by zatrudnić Michała Żewłakowa - nie chodzi jednak powrót stanowisko dyrektora sportowego, a o ewentualne wejście do zarządu Legii. Żewłakow został zwolniony z Legii wraz z Jackiem Magierą we wrześniu 2017 roku. Mioduski powierzył wówczas strategiczne kompetencje dotyczące drużyny i transferów Chorwatom, a konkretnie zatrudnił dyrektora Romeo Jozaka na trenera, a trenera Ivana Kepciję na dyrektora. Jak ten eksperyment się zakończył wszyscy doskonale pamiętamy.



Według Przeglądu Sportowego Żewłakow mógłby być sportowym uzupełnieniem zarządu, w którym obecnie znajdują się Jarosław Jankowski, Jarosław Jurczak i Tomasz Zahorski. Tymczasem w kuluarach od pewnego czasu pojawiają się informacje o możliwych rezygnacjach w obecnym zarządzie. W październiku z pracy zrezygnował Szymon Milczanowski, który w kilka miesięcy zdołał dokonać wielu zmian personalnych w biurach przy Łazienkowskiej.



Żewłakow do końca roku kalendarzowego pracował na stanowisku dyrektora sportowego Zagłębia Lubin.