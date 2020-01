Cholewiak blisko Legii

Mateusz Cholewiak jest bardzo blisko transferu do Legii - poinformował dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała. 29-letni zawodnik ostatnią rundę spędził w Śląsku Wrocław, do którego trafił zimą 2018 roku. W tym sezonie zagrał w 17 meczach i zdobył w nich 2 bramki oraz zanotował 1 asystę. Ten lewonożny zawodnik występuje na różnych pozycjach po lewej stronie boiska - często grał na lewej obronie. W czerwcu kończy mu się kontrakt ze Śląskiem.

hehe - 4 minuty temu, *.virtuaoperator.pl Pyrdoł, Cholewiak. Sama szlachta. odpowiedz

Taki tam... - 14 minut temu, *.plus.pl Sobo(L) ew.. Piszesz ze Mioduski nie czyta naszych komentarzy. Więc Twoich też. Bez napinki. (L) odpowiedz

ja85 - 30 minut temu, *.com.pl Wolski i Sobiech są do wzięcia z Lechii. Trzeba czym prędzej ich ściągnąć. odpowiedz

Sobo(L)ew - 33 minuty temu, *.255.243 Wiecznie nikt nie jest zadowolony. Przychodzi ktoś z zagranicy źle bo,, Szrot", przychodzi Polak źle bo,, Drewno ". Weźcie zamknijcie mordy baranie łby, kupcie swój własny klub i kupujcie takich zawodników jakich chcecie. Na szczęście Miodek i dyrektor sportowy nie czytają waszych komentarzy bo żadnego nie było by ani transferu nie wspominając o Mistrzostwach czy graniu z realem czy sportingiem. odpowiedz

Ali - 39 minut temu, *.249.78 Ogór odpowiedz

eLo - 8 minut temu, *.chello.pl @Ali: cię zrobił odpowiedz

loczek - 48 minut temu, *.net.pl to jest uzupełnienie kadry...ludzie bez spiny. odpowiedz

Ciechanowianin - 53 minuty temu, *.orange.pl Polecam sobie zobaczyc jego gola z Cracovia - gol ala Robben - rajd od polowy boiska, zejscie z prawej strony do srodka i bomba w okno. Z tego filmu jedynie widac, ze jest bardzo szybki i technicznie tez niezly. A pamietam tez jego dobry mecz z Jagiellonia w bialymstoku gdzie slask wygral 4-0. Napewno w takie druzynie jak Legia bedzie mu sie gralo swobodniej i da w niej wiecej w ofensywie niz w Slasku.



W kazdym razie nie jestem pesymista w przypadku tego transferu, wrecz przeciwnie. To nie jest ogor jak tu niektorzy sugeruja. Solidny gracz. odpowiedz

MP(L)87 - 56 minut temu, *.forcepoint.net No i zegnaj Panie Karbownik.... odpowiedz

Stas - 57 minut temu, *.virginm.net No to mamy lewego obrońcę ,Karbownik na pomocnika skrzydłowego a Luquinas do środka i to będzie funkcjonowalo odpowiedz

Zdzicho - 37 minut temu, *.tpnet.pl @Stas: moze i Karbo na pomocnika, pytanie tylko jaka ligs i klub.... odpowiedz

Książę Nocy - 27 minut temu, *.inetia.pl @Stas: Karbownik za granicę.. :/ odpowiedz

pupo - 59 minut temu, *.chello.pl Kierunek rozwoju ala Mioduski... Sprzedać wszystkich i się ewakuować... odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nam kibolom jak zwykle nic się nie podoba, trzy tytuły w ostatnich pięciu, mecze z Celtami, Realem, Sportingiem, teraz lider... Jakie szczęście, że właściciel, trener, grajki, czytają nas sporadycznie. Żeby było jasne, wolałbym młodego z rezerw, ale nie znam ich, a klub zna... Akurat młodych Legia wpuszcza jak nikt w naszej lidze. odpowiedz

Sawo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rece opadaja. Moze jeszcze kierownik magazynu z pojemnikow jednorazowych na srodek pomocy i nocny stroz z parkingu podziemnego na stopera. Cholewiak ma 30 lat na karku i dopiero od dwoch gra na powaznym poziomie! Wziecie takiego goscia do Legii to zamach stanu. Decyzja o podpisaniu z nim kontraktu to kryminal tym bardziej ze np kontrakt konczy sie rowniez Mladenoviciowi z lechii... odpowiedz

Majk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl He he, już wydają kasę za Niezgodę na jakiś szrot. Szkoda gadać... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dobry transfer. 30 latek w sile wieku. On moze tez grac w pomocy i chyba na skrzydle, o ile sie nie myle. Napewno jest to ofensywnie grajacy obronca, a takich Legia potrzebuje. odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wolę kolejnego młodego lewego obrońcę z rezerw lub CLJ tak jak karbownik co za sens brać gościa który ani nie ma super statystyk ani wieku... Dajmy szansę naszym. odpowiedz

StankoL - 1 godzinę temu, *.net.pl Ludzie wam się nigdy nie dogodzi. Może wejdzcie na boisko i pokażcie co potraficie. Bardzo dobry transfer, wszechstronny zawodnik, moze grać w ataku pomocy a nawet obronie odpowiedz

RAFAL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie ma co ukrywać Mateusz Cholewiak do najmłodszych Piłkarzy nie należy. Jeśli Legia Warszawa zakontraktuje Obrońce to na pewno wniesie do defensywy w Naszej drużynie doświadczenie z gry w Śląsku Wrocław i obycie w Ekstraklasie. Nie umiem powiedzieć czy Mateusz Cholewiak poradzi sobie w Legii Warszawa bo nie tacy Piłkarze jak On przychodzili do Naszego Klubu i po prostu sobie nie radzili. Najlepszym przykładem jest ówczesny Piłkarz Legii Warszawa Arvydas Novikovas który prezentował się dobrze w Jagiellonii Białystok a u Nas gra po prostu przeciętnie. Mateusz, powodzenia! odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Widzę, że kto by nie przyszedł to będzie narzekanie. Ja uważam, że to przyzwoity transfer przyzwoitego Polaka z naszej ligi. odpowiedz

Ginpasterz - 1 godzinę temu, *.204.214 Obrana droga jest jasna. Ściągamy najlepszych którym kończą się kontrakty w naszej lidze (nie mylić z najlepszymi w naszej lidze) Możemy ściągać wynalazki z zagranicy którym kończą się kontrakty, a którzy jednak nic nie gwarantują. Niestety bardzo dobrzy zawodnicy są kosztowni (zarówno polscy jak i zagraniczni) a dobrze wiemy, że kasa pusta. Dla mnie może nawet grać Miś Kazek ze swoimi kolegami, obyśmy wygrywali w lidze i grali w europejskich pucharach, które nas a przede wszystkim trenera i prezesa latem zweryfikują. odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie piszcie z kim do LM bo my musimy narazie wygrać ligę, a na zmiennika Karbownika pewnie wystarczy. odpowiedz

kfjg - 1 godzinę temu, *.forcepoint.net @Rafix: Sie ogarnij sam.... To oznacza ze karbownik odejdzie hehe. Na co ty liczysz jeszcze? Ze Legia sie rozwija i goni europe? ZApomnij! odpowiedz

Rafix - 54 minuty temu, *.chello.pl @kfjg: zimą nie odejdzie, wiec na runde na zmiane wystarczy. Latem może być wieksze wzmocnienie. Rezerwy też są ważne. Dobrze że Polak. odpowiedz

kfjg - 34 minuty temu, *.forcepoint.net @Rafix: Znajac realia polskiej pilki ludzisz sie naprawde? Karbownik odejdzie dlatego juz szykuja cholewiaka. Sprawdony w lidze w sumie nie najgorszy transfer. Tylko nie na zmiane niestety a w zastepstwie on przyjdzie jak juz odpowiedz

z wrocławia gosc - 2 godziny temu, *.chello.pl Cholewiakowi nie można odmówić walki i zawsze pozostawia zdrowie na boisku. Na pewno nie jest to zawodnik który wskoczy do pierwszej jedenastki ale będzie duży wzmocnieniem jako rezerwowy. Siła drużyny tkwi w solidnych rezerwowych, a naszą ligę taki Cholewiak sprawdzi się bez problemu. Osobiście dla mnie szkoda jak by do transferu doszło bo był to jeden z moich ulubionych zawodników Śląska, może czasem brakowało umiejętności ale nigdy nie odpuszczał. odpowiedz

Rafał - 2 godziny temu, *.144.254 LE już drży!.Masakra! ale czego się spodziewać po "dyrektorze sportowym" ,ktory nie ma kontaktow poza naszą kopaną ligą! odpowiedz

Hhhh - 2 godziny temu, *.tmodns.net Niby dramat ale Lewczuk tez w podobnym wieku do nas trafil odpowiedz

Kali z Bali - 2 godziny temu, *.chello.pl Perspektywiczny 29 latek z klubu walczącego o najwyższe cele w naszej mocnej rodzimej lidze...

Czego chcieć więcej?

Prowadź Prezesie! Europa czeka! Na Wyspach owczych w pierwszej przed przed przed wstępnej rundzie do LE będziemy murowanym faworytem.

(chociaż nie.. bo na tym etapie nie ma już słabych drużyn) odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wole jego niz jakas kolejns ku...z zagranicy z mega pensja i zerowa wartoscia dla druzyny. Ma jeszcze pol roku umowy odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.chello.pl K.... ale ogurek i to przez "u" otwarte odpowiedz

m4 - 2 godziny temu, *.51.162 brac go w ciemno odpowiedz

Radzymin 100% Legia - 2 godziny temu, *.chello.pl Gościu ma 29 lat, nie wiem czy to jest wzmocnienie na Ekstraklasę, a co dopiero na puchary... odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Radzymin 100% Legia: 29 lat to nie 39 lat. Nie wiem skad w niektorych ludziach takie uprzedzenia co do wieku. Jest to normalny wiek, ani nie mlodziak, ani nie staruch. Jest to kompletny absurd wypominac 29 latkowi wiek. Wy pewnie myslicie ze do Legii beda trafiac topowe 18-20 latkowe talenty z calej europy. No nie, tak nie bedzie z pewnoscia. Mozna budowac madrze kadre w oparciu o zawodnikow w roznym wieku co pokazal Ajax w poprzednim sezonie. Byla to wybuchowa mieszanka doswiadczenia i rutyny z eksplodujaca mlodoscia i talentem,

Wazne zeby byl pomysl i zeby kupowac zawodnikow pasujacych do ukladanki, a nie tylko ze wzgledu na wiek i "byleby sprzedac". odpowiedz

KasztanoRonaldo - 2 godziny temu, *.perfecteline.pl Kto to jest??? Masakra!!!! odpowiedz

Mm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dramat odpowiedz

