Cholewiak na testach medycznych

Mateusz Cholewiak jest bardzo blisko transferu do Legii - poinformował dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała. 29-letni zawodnik ostatnią rundę spędził w Śląsku Wrocław, do którego trafił zimą 2018 roku. W tym sezonie zagrał w 17 meczach i zdobył w nich 2 bramki oraz zanotował 1 asystę. Ten lewonożny zawodnik występuje na różnych pozycjach po lewej stronie boiska - często grał na lewej obronie. W czerwcu kończy mu się kontrakt ze Śląskiem. W sezonach 2014/15 - 2016/17 Cholewiak występował w Stali Mielec na zapleczu Ekstraklasy. W sumie w Śląsku Wrocław rozegrał 61 spotkań, w których zdobył 4 gole. Po godzinie 17 Legia Warszawa potwierdziła, że Cholewiak przejdzie w środę testy medyczne i jeśli zakończą się pomyślnie, to podpisze kontrakt i w sobotę wyjedzie z drużyną na zimowy obóz przygotowawczy do tureckiego Belek.

Komentarze (108)

+ dodaj komentarz

dodaj

Geo - 20 minut temu, *.212.18 Nie kłapcie, dajcie się chłopakowi pokazać. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28 minut temu, *.236.146 No to Karbo raczej już sprzedany, i znowu gówno będzie. odpowiedz

NN - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl DO TEJ PORY BYŁO BIADOLENIE ŻE BIERZEMY SZROT Z ZAGRANICY A TU POLAK NIBY WIEK 29 LAT ALE W CZYM JEST PROBLEM PYTAM odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @NN: masz wcisnietego caps locka odpowiedz

juhas - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja nie rozumiem czemu nie rozpoczniemy rozmów chociażby z Nikolicem nie trzeba placic a sprawdzony czy chociażby Vadis jeden z nich by sie przydał juhas odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @juhas: hehe to grubo z toba odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Nie lubię weszło ale polecam fajny krótki felieton to cholewiaku w legii daje do myślenia naprawdę sam byłem sceptyczny do tego tranaferu nastawiony ale faktycznie dużo prawdy w tym felietonie jest... Wolę cholewiaka niż kolejnego Roche albo obradovica. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Gizior: Legia z dużej odpowiedz

Kaktus - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @:) :

Z "wielkiej" albo "dużą"

Inaczej Ci wychodzi rusycyzm. odpowiedz

:) - 51 minut temu, *.chello.pl @Kaktus: jestem z klasy robotniczej, moze dlatego odpowiedz

Sawo - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @Kaktus:



Zaorales go. Brawo. Pomijam juz fakt ze usmiechnieta mordka jako usmiechnieta mordka pozbawiona jest powagi podpisujac sie w ten sposob. Wyobrazasz sobie ze normalny typ ma taki nick? odpowiedz

;) - 47 minut temu, *.chello.pl @Sawo: wjecej luzu i usmiechu ci zycze :) odpowiedz

Sawo - 20 minut temu, *.t-mobile.pl @Gizior:



To skolei dla rownowagi przeczytaj to:



https://www.meczyki.pl/newsy/tak-ekstraklasy-nie-zbawimy-legia-warszawa-%E2%80%9Cwzmacnia-sie-29-letnim-rezerwowym-slaska-wroclaw/133564-n odpowiedz

Kle - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W to, co napiszę to sam nie wierzę, ale może kogoś z środka pomocy chcą się pozbyć, bo za drogi w utrzymaniu, wtedy Karbo do drugiej linii, a Cholewiak gdzieś tam by sobie pykał. Z drugiej strony co się dzieje ze Stolarskim, to mnie zastanawia? odpowiedz

:/ - 2 godziny temu, *.master.pl Kolejny amator odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @:/: nie matura lecz chec szczera zrobi z ciebie oficera odpowiedz

Yorick - 3 godziny temu, *.orange.pl PS: pod zdjęciem powinien być podpis "Legia kupuje lewego obrońcę" :)) odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Yorick: zabawne jak rzezaczka odpowiedz

adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl no i kurka takich transferów nam trzeba ( walczaków ) jestem za i wiem z góry że będzie ten transfer udany ( mam czuja ) !!! a nie dowiarkom proponuję wstrzymać się z opiniami do tego aż rozegra parę meczy !!! odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @adson 78 : ja ci wierze ;) odpowiedz

Hoh - 4 godziny temu, *.centertel.pl Buahahahaha oto transfery Mioduskiego:D odpowiedz

:) - 58 minut temu, *.chello.pl @Hoh: smieszne jak posty Sawo i Legia⚽fansandfriends odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.co.nz Co to za ogórek XD. Zamiast ściągać 16 i 17 latków, to w Legii dalej dom starców. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ronaldo: kiedys tez bedziesz stary, jesli dozyjesz, pstryk! odpowiedz

Sawo - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Wczoraj pisalem o skrzydlowym zza granicy ktory ma sie pojawic w tym tygodniu. Dzis dopisze ze to brazylijczyk.



Co do Wolskiego to on nie jest za darmo. Kontatk wazny jeszcze poltora roku a transfer gotowkowy w tym przypadku odpada. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sawo: co cpiesz odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sawo: ja pamietam co pisales, pilnuje tego odpowiedz

Sawo - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @:) :



Ty usmiechnieta mordko masz cos godnego polecenia do „cpienia”? Prawde mowiac nie wiem co to oznacza ale jak masz to dawaj! odpowiedz

Sawo - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl @:) :



Usmiechnieta mordko bo chyba tak nalezy sie do ciebie zwracac. Podpowiem ci ze jesli chcesz byc taki zaczepny i inteligentnie uszczypliwy na sile to zadaj sobie chociaz tyle trudu zeby zrobic sobie jakikolwiek nick. Osoby podpisujace sie usmiechnietymi pyszczkami to albo laski albo pedaly albo pojeby. odpowiedz

;) - 50 minut temu, *.chello.pl @Sawo: a ty kim jestes? odpowiedz

Arek - 2 minuty temu, *.tpnet.pl @Sawo: zapomnij, że się podpisze. Ten typ tak ma. Znaczy, do głowy daleko. odpowiedz

Bezsensowny transfer - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wypozyczony jest lewy obronca Matuszewski. Chlopak ma 18 lat. Skrocic wypozyczenie i niech wraca. Bylby swietna alternatywa dla karbownika. Mlodzian moglby sie ogrywac.

Rozumiem ze jest potrzeba przesuniecia luquinhasa na środek wiec na lewa strone novikovas i haydary. Z prawej Wszołek i jako zmiennic vesovic. A na prawa obrone stolarski i czerwinski (konczy mu sie kontrakt). Do tego rozsadny napastnik bo transfer niezgody raczej przesadzony i to okienko mozna by bylo zamykac...

Ewentualnie furman, starzynski do srodka i jakis obronca bo Lewczuk z jedza mlodsi juz nie bede - ale to juz moze byc na kolejne okienko odpowiedz

xaxa121 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Bezsensowny transfer: furman i starzyński i 9 na środek. oj tak graj więcej w fifę i managera. odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @xaxa121: i z calej wypowiedzi akurat zapamietales ostatnie zdanie... no coz zbyt duzo liter oddzielalo pierwsze od ostatniego. Gratuluje percepcji odpowiedz

Ale jaja - 4 godziny temu, *.pognet.pl Brac za darmo Wolskiego z lechii odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ale jaja: kolego podobno Wolski ma jeszcze ważny kontrakt odpowiedz

gabrielpiotr - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ale jaja: Po co? odpowiedz

Dziadu70 - 4 godziny temu, *.jmdi.pl krzysztof ostrowski II odpowiedz

igrzysk panie Szopen chcemy! - 5 godzin temu, *.chello.pl podobno Mioduch oslodzi nam troche zycia i zorganizuje festyn z tanimi browcem, kielbasa i koncertem zespolu enej

no ale trzeba poczekac na potwierdzenie infa odpowiedz

Hehe - 5 godzin temu, *.chello.pl powiem tak: jaki dyrektor sportowy takie efekty odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl na taka bombe czekałem odpowiedz

Szyszko - 5 godzin temu, *.plus.pl Buahahaha LM w tv... odpowiedz

:) - 53 minuty temu, *.chello.pl @Szyszko: tak jak u was od 100 lat :) odpowiedz

zaba285 - 5 godzin temu, *.lukman.pl lepszy Polak niż Rocha czy inny Agra. jest w miarę uniwersalny, jak nie wypali to będzie całkiem niezły rezerwowy jak na naszą ligę odpowiedz

Juri - 5 godzin temu, *.inetia.pl Kiedyś były czasy że braliśmy najlepszych z ligi. odpowiedz

KW - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Juri: jak na przykład Novikovas czy Carlitos lub inny Gwilia. odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 @KW: o to to to!! Polac mu, zacnie prawi!! odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: to kup i lej odpowiedz

Grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Ja z dwojki karbownik i niezgoda wolalbym sprzedaz karbownika. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Grzesiek: ciekawe odpowiedz

Yorick - 5 godzin temu, *.orange.pl Ocena transferu nie ma sensu bez pytań 'za kogo' i 'po co'? Wiadomo, że 29 letni rezerwowy z ESA nie będzie ani wzmocnieniem, ani inwestycją. Jeśli natomiast traktować go jako przychodzącego za Philippsa, to ma to sens zdecydowanie: o wiele tańszy i o wiele bardziej potrzebny. Pogłębi rywalizację na bokach, co jest na plus bo Legia od wielu lat kupuje zawodników na środek zamiast na boki i potem to wychodzi. Zawodnicy o charakterystyce środkowego obrońcy lub pomocnika muszą grać na boku, poczynając jeszcze od Guilherme, przez Nagya, teraz Jędrzejczyka, Luquinhasa i Karbownika.

Druga rzecz, zerknijcie sobie w statsy ostatnich meczów Legii i średnie pozycje bocznych obrońców i skrzydłowych. Różnice są minimalne. Jest praktycznie pełna wymienność tych pozycji (przez co są też problemy kiedy np. Luquinhas nie wraca za Karbo). Taki uniwersalny zawdonik o inklinacjach ofensywnych, do tego jeden z najszybszych w lidze, będzie pozyteczną opcją na lewą stronę. odpowiedz

Jozz-men - 5 godzin temu, *.centertel.pl Przychodzi solidny ligowiec,za grosze mało ryzykujemy nie sprawdzi się trudno. odpowiedz

hehe - 6 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Pyrdoł, Cholewiak. Sama szlachta. odpowiedz

Cesio - 5 godzin temu, *.centertel.pl @hehe:

A ty byś chciał Dybalę i Messiego odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl @Cesio: blysnales jak neon nad balaganem odpowiedz

Cesio - 5 godzin temu, *.centertel.pl @hehe:

Tu nie ma nic do błyskania,tu trzeba budować drużynę na miare możliwości odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Cesio: widze ze mam doczynienia z najmadrzejszym z calej wsi, coz, daruje sobie :) odpowiedz

AM - 56 minut temu, *.195.241 @:): Daruj sobie koleś, bo faktycznie twoje teksty służą tylko biciu piany ! odpowiedz

Taki tam... - 6 godzin temu, *.plus.pl Sobo(L) ew.. Piszesz ze Mioduski nie czyta naszych komentarzy. Więc Twoich też. Bez napinki. (L) odpowiedz

Mioduski - 4 godziny temu, *.chello.pl @Taki tam... : jego akurat czytam odpowiedz

ja85 - 6 godzin temu, *.com.pl Wolski i Sobiech są do wzięcia z Lechii. Trzeba czym prędzej ich ściągnąć. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @ja85: sciagnij czapke bo cie chyba scislsa odpowiedz

Sobo(L)ew - 6 godzin temu, *.255.243 Wiecznie nikt nie jest zadowolony. Przychodzi ktoś z zagranicy źle bo,, Szrot", przychodzi Polak źle bo,, Drewno ". Weźcie zamknijcie mordy baranie łby, kupcie swój własny klub i kupujcie takich zawodników jakich chcecie. Na szczęście Miodek i dyrektor sportowy nie czytają waszych komentarzy bo żadnego nie było by ani transferu nie wspominając o Mistrzostwach czy graniu z realem czy sportingiem. odpowiedz

Ali - 6 godzin temu, *.249.78 Ogór odpowiedz

:) - 57 minut temu, *.chello.pl @Ali to ogór odpowiedz

loczek - 6 godzin temu, *.net.pl to jest uzupełnienie kadry...ludzie bez spiny. odpowiedz

:) - 55 minut temu, *.chello.pl @loczek: ludki i ludziki sluchac tego pana odpowiedz

Ciechanowianin - 6 godzin temu, *.orange.pl Polecam sobie zobaczyc jego gola z Cracovia - gol ala Robben - rajd od polowy boiska, zejscie z prawej strony do srodka i bomba w okno. Z tego filmu jedynie widac, ze jest bardzo szybki i technicznie tez niezly. A pamietam tez jego dobry mecz z Jagiellonia w bialymstoku gdzie slask wygral 4-0. Napewno w takie druzynie jak Legia bedzie mu sie gralo swobodniej i da w niej wiecej w ofensywie niz w Slasku.



W kazdym razie nie jestem pesymista w przypadku tego transferu, wrecz przeciwnie. To nie jest ogor jak tu niektorzy sugeruja. Solidny gracz. odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl @Ciechanowianin: obys mial racje, bo czesto bywam w Przasnyszu odpowiedz

MP(L)87 - 7 godzin temu, *.forcepoint.net No i zegnaj Panie Karbownik.... odpowiedz

Stas - 7 godzin temu, *.virginm.net No to mamy lewego obrońcę ,Karbownik na pomocnika skrzydłowego a Luquinas do środka i to będzie funkcjonowalo odpowiedz

Zdzicho - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Stas: moze i Karbo na pomocnika, pytanie tylko jaka ligs i klub.... odpowiedz

Książę Nocy - 6 godzin temu, *.inetia.pl @Stas: Karbownik za granicę.. :/ odpowiedz

pupo - 7 godzin temu, *.chello.pl Kierunek rozwoju ala Mioduski... Sprzedać wszystkich i się ewakuować... odpowiedz

olew - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Nam kibolom jak zwykle nic się nie podoba, trzy tytuły w ostatnich pięciu, mecze z Celtami, Realem, Sportingiem, teraz lider... Jakie szczęście, że właściciel, trener, grajki, czytają nas sporadycznie. Żeby było jasne, wolałbym młodego z rezerw, ale nie znam ich, a klub zna... Akurat młodych Legia wpuszcza jak nikt w naszej lidze. odpowiedz

Sawo - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Rece opadaja. Moze jeszcze kierownik magazynu z pojemnikow jednorazowych na srodek pomocy i nocny stroz z parkingu podziemnego na stopera. Cholewiak ma 30 lat na karku i dopiero od dwoch gra na powaznym poziomie! Wziecie takiego goscia do Legii to zamach stanu. Decyzja o podpisaniu z nim kontraktu to kryminal tym bardziej ze np kontrakt konczy sie rowniez Mladenoviciowi z lechii... odpowiedz

SŁŻ - 5 godzin temu, *.chello.pl @Sawo: zadna praca nie hanbi, czy to na parkingu czy w magazynie, no ale ty pewnie masz dlonie jak dziewica niespracowane, bo niby czym, jak sie bawisz od 9 do 17 myszka

Pstryczek w nos fifi!!! odpowiedz

Cesio - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Sawo:

Ode mnie też .





odpowiedz

Cesio - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Sawo:

Ode mnie też .





odpowiedz

SŁŻ - 4 godziny temu, *.chello.pl @Sawo: mistrz riposty normalnie :) odpowiedz

Majk - 7 godzin temu, *.centertel.pl He he, już wydają kasę za Niezgodę na jakiś szrot. Szkoda gadać... odpowiedz

atmosferic - 7 godzin temu, *.orange.pl Dobry transfer. 30 latek w sile wieku. On moze tez grac w pomocy i chyba na skrzydle, o ile sie nie myle. Napewno jest to ofensywnie grajacy obronca, a takich Legia potrzebuje. odpowiedz

Gizior - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Wolę kolejnego młodego lewego obrońcę z rezerw lub CLJ tak jak karbownik co za sens brać gościa który ani nie ma super statystyk ani wieku... Dajmy szansę naszym. odpowiedz

StankoL - 7 godzin temu, *.net.pl Ludzie wam się nigdy nie dogodzi. Może wejdzcie na boisko i pokażcie co potraficie. Bardzo dobry transfer, wszechstronny zawodnik, moze grać w ataku pomocy a nawet obronie odpowiedz

rad - 5 godzin temu, *.247.39 @StankoL: A zapier...ał będzie ? ;) odpowiedz

RAFAL - 7 godzin temu, *.orange.pl Nie ma co ukrywać Mateusz Cholewiak do najmłodszych Piłkarzy nie należy. Jeśli Legia Warszawa zakontraktuje Obrońce to na pewno wniesie do defensywy w Naszej drużynie doświadczenie z gry w Śląsku Wrocław i obycie w Ekstraklasie. Nie umiem powiedzieć czy Mateusz Cholewiak poradzi sobie w Legii Warszawa bo nie tacy Piłkarze jak On przychodzili do Naszego Klubu i po prostu sobie nie radzili. Najlepszym przykładem jest ówczesny Piłkarz Legii Warszawa Arvydas Novikovas który prezentował się dobrze w Jagiellonii Białystok a u Nas gra po prostu przeciętnie. Mateusz, powodzenia! odpowiedz

Gienek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Widzę, że kto by nie przyszedł to będzie narzekanie. Ja uważam, że to przyzwoity transfer przyzwoitego Polaka z naszej ligi. odpowiedz

Ginpasterz - 7 godzin temu, *.204.214 Obrana droga jest jasna. Ściągamy najlepszych którym kończą się kontrakty w naszej lidze (nie mylić z najlepszymi w naszej lidze) Możemy ściągać wynalazki z zagranicy którym kończą się kontrakty, a którzy jednak nic nie gwarantują. Niestety bardzo dobrzy zawodnicy są kosztowni (zarówno polscy jak i zagraniczni) a dobrze wiemy, że kasa pusta. Dla mnie może nawet grać Miś Kazek ze swoimi kolegami, obyśmy wygrywali w lidze i grali w europejskich pucharach, które nas a przede wszystkim trenera i prezesa latem zweryfikują. odpowiedz

Rafix - 8 godzin temu, *.chello.pl Nie piszcie z kim do LM bo my musimy narazie wygrać ligę, a na zmiennika Karbownika pewnie wystarczy. odpowiedz

kfjg - 7 godzin temu, *.forcepoint.net @Rafix: Sie ogarnij sam.... To oznacza ze karbownik odejdzie hehe. Na co ty liczysz jeszcze? Ze Legia sie rozwija i goni europe? ZApomnij! odpowiedz

Rafix - 6 godzin temu, *.chello.pl @kfjg: zimą nie odejdzie, wiec na runde na zmiane wystarczy. Latem może być wieksze wzmocnienie. Rezerwy też są ważne. Dobrze że Polak. odpowiedz

kfjg - 6 godzin temu, *.forcepoint.net @Rafix: Znajac realia polskiej pilki ludzisz sie naprawde? Karbownik odejdzie dlatego juz szykuja cholewiaka. Sprawdony w lidze w sumie nie najgorszy transfer. Tylko nie na zmiane niestety a w zastepstwie on przyjdzie jak juz odpowiedz

Rafix - 6 godzin temu, *.chello.pl @kfjg: pierwszy odejdzie Majecki, więc Karbownik bedzie potrzebny. odpowiedz

kfjg - 5 godzin temu, *.forcepoint.net @Rafix: Spoko :) Hulaj sobie w marzeniach. Za Majeckiego to zagra Muzyk albo Cierzniak kolego. Widze ze jeszcze do nie ktorych nie dociera sytuacja w jakiej jest Legia. Pozdro i obys mial racje odpowiedz

z wrocławia gosc - 8 godzin temu, *.chello.pl Cholewiakowi nie można odmówić walki i zawsze pozostawia zdrowie na boisku. Na pewno nie jest to zawodnik który wskoczy do pierwszej jedenastki ale będzie duży wzmocnieniem jako rezerwowy. Siła drużyny tkwi w solidnych rezerwowych, a naszą ligę taki Cholewiak sprawdzi się bez problemu. Osobiście dla mnie szkoda jak by do transferu doszło bo był to jeden z moich ulubionych zawodników Śląska, może czasem brakowało umiejętności ale nigdy nie odpuszczał. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @z wrocławia gosc: gutenacht odpowiedz

Rafał - 8 godzin temu, *.144.254 LE już drży!.Masakra! ale czego się spodziewać po "dyrektorze sportowym" ,ktory nie ma kontaktow poza naszą kopaną ligą! odpowiedz

Hhhh - 8 godzin temu, *.tmodns.net Niby dramat ale Lewczuk tez w podobnym wieku do nas trafil odpowiedz

Kali z Bali - 8 godzin temu, *.chello.pl Perspektywiczny 29 latek z klubu walczącego o najwyższe cele w naszej mocnej rodzimej lidze...

Czego chcieć więcej?

Prowadź Prezesie! Europa czeka! Na Wyspach owczych w pierwszej przed przed przed wstępnej rundzie do LE będziemy murowanym faworytem.

(chociaż nie.. bo na tym etapie nie ma już słabych drużyn) odpowiedz

Krytykant_zawodowiec - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Wole jego niz jakas kolejns ku...z zagranicy z mega pensja i zerowa wartoscia dla druzyny. Ma jeszcze pol roku umowy odpowiedz

Jaro - 8 godzin temu, *.chello.pl K.... ale ogurek i to przez "u" otwarte odpowiedz

m4 - 8 godzin temu, *.51.162 brac go w ciemno odpowiedz

Radzymin 100% Legia - 8 godzin temu, *.chello.pl Gościu ma 29 lat, nie wiem czy to jest wzmocnienie na Ekstraklasę, a co dopiero na puchary... odpowiedz

atmosferic - 7 godzin temu, *.orange.pl @Radzymin 100% Legia: 29 lat to nie 39 lat. Nie wiem skad w niektorych ludziach takie uprzedzenia co do wieku. Jest to normalny wiek, ani nie mlodziak, ani nie staruch. Jest to kompletny absurd wypominac 29 latkowi wiek. Wy pewnie myslicie ze do Legii beda trafiac topowe 18-20 latkowe talenty z calej europy. No nie, tak nie bedzie z pewnoscia. Mozna budowac madrze kadre w oparciu o zawodnikow w roznym wieku co pokazal Ajax w poprzednim sezonie. Byla to wybuchowa mieszanka doswiadczenia i rutyny z eksplodujaca mlodoscia i talentem,

Wazne zeby byl pomysl i zeby kupowac zawodnikow pasujacych do ukladanki, a nie tylko ze wzgledu na wiek i "byleby sprzedac". odpowiedz

KasztanoRonaldo - 8 godzin temu, *.perfecteline.pl Kto to jest??? Masakra!!!! odpowiedz

Cesio - 5 godzin temu, *.centertel.pl @KasztanoRonaldo:

Prawdziwy z ciebie kasztan,jak nie wiesz kto to jest i krzyczsz masakra odpowiedz

Mm - 8 godzin temu, *.centertel.pl Dramat odpowiedz

filmweb - 4 godziny temu, *.chello.pl @Mm: komediodramat odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.