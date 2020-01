Niezgoda blisko wyjazdu do USA

Przegląd Sportowy informuje, że we wtorek Jarosław Niezgoda poinformował dyrektora sportowego Legii Radosława Kucharskiego, że jest gotowy na transfer za granicę. Najskuteczniejszy zawodnik stołecznej drużyny chce odejść do Portland Timbers. W USA ma zarabiać 750 tys. dolarów rocznie i ma zagwarantowaną podwyżkę o 150 tys. po każdym sezonie. Legia ma zarobić na transferze 5 mln dolarów, a chce mieć także procent od następnego transferu i Amerykanie mają spełnić te warunki.

M3n4dżer - 6 minut temu, *.51.162 Czyli wszystko sie zgadza kasa z wypłaty poszła do odstępnego dziękuję za zaufanie Panie Prezesie polecam się na przyszłość odpowiedz

Alan - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Ja nie wiem co się dzieje z tymi naszymi "młodymi utalentowanymi" wcześniej tylko wschód a teraz USA czy naprawdę trzeba czekać wieki aż któryś odejdzie do normalnej ligi i zacznie grać poważna piłkę a nie tylko liczyć na kasę z kontraktu. odpowiedz

Pablo33 - 30 minut temu, *.centertel.pl Dobry ruch. Dla obu stron! odpowiedz

HTM - 37 minut temu, *.vectranet.pl Jarosław chyba nie Zachowasz się tak? odpowiedz

Mammamija - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Idziemy na dno odpowiedz

sen o - 45 minut temu, *.net.pl to Citko wsadził chłopaka na minę. Nikolic dużo lepszy od Jarka, w pierwszym roku coś pokazał, 2 rok to dopełniania kontraktu. Nie podejrzewam żeby Jarek miał takie wejście jak Nikolic. Kasa misiu i tyle i Citki i Niezgody. Dzięki za Legię ale za szybko odchodzi i w złym kierunku sportowo. Sam mówi o mowie ciała i nie wiem czy ktoś mu tak bardzo zaufa jak Vuko. Powodzenia. odpowiedz

olo - 47 minut temu, *.centertel.pl JA-RO-SŁAW, nareszcie skończymy z tym głupim okrzykiem. Co do samego Jarka, niech idzie, póki zdrowy, bo to jeden z jego największych mankamentów. Nie ma ludzi nie zastąpionych a Kante, Wszołek i Luquinhas z pewnością dadzą radę. Dla tych co tak właściciela przeklinają, niech zbiorą kasę i przejmą klub, zobaczymy czy będą lepsi.

Dla wszystkich kibiców Legii z każdej trybuny wszystkiego najlepszego w 2020 roku odpowiedz

Grzegorz - 54 minuty temu, *.skyware.pl Jarek zdrowia, rozumiem że odchodzisz, zdrowie najważniejsze a żyć trzeba......USA da ci kasę i fajne życie....Legia musi radzić sobie i sobie poradzi..........dziękujemy..... odpowiedz

Rafix - 34 minuty temu, *.chello.pl @Grzegorz: dokładnie, życie sobie ułoży w usa i będzie jak w Madrycie. Nie każdy chce walczyć o zlotą piłkę dla najlepszego pilkarza. odpowiedz

XXX - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panowie bida aż piszczy ! Ale nawet jak człowiek biedny to umie kasę jaką ma wydać a Darek ze swoją świtą nie!

Strach się bać kogo trener stulecia ma w notesie ! Niszczą Legię jak mogą a Jarek wie co robi uciekając z Legii !

Nikt tego głośno nie powie ,ale sukcesów z Vuko marzycielem nie będzie ! Jak mordeczkę Darek w mediach darł ,że Boguś zrobił taki bałaganik a jak nazwać to co on Robi ! ITI w nowej formie , coraz więcej wskazuje ,że Legia to ma być maszynka do odzyskiwania kasy a wyniki komu one potrzebne ! Co do trenera ,niech on nie pier....doli o budowie , bo gów.......na ma do powiedzenia a a jak coś robi wzmocnienia to ośmiesza klub .Jedna jaskółka wiosny nie czyni "wprowadzenie karbo " , bo wszystko inne idzie w dół ! Pozycja lidera wynika ze słabości ligi a nie jakości ! Wystarczy ,że przeciwnik zaczyna rozgrywać akcję i Legii Vuko nie ma ! odpowiedz

Johny Mc Kayne - 1 godzinę temu, *.centertel.pl USA? Serio ? odpowiedz

Luczysko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jarek zostań. Zdobądź koronę strzelca i podwójną koronę awans do pucharów i jesienią za 10 baniek odejdź do mocniejsze ligi odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Największym wzmocnieniem tego okienka było by odejście MIODUSKIEGO GOLODUPCA odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibolek: i wtedy ty wyjeżdżasz na swoim koniku milionerze odpowiedz

Pu(L)awy - 1 godzinę temu, *.175.89 Nieeeeeeee !!!!!! Jarus zostan w Legiiiii. LEGIA odpowiedz

Snowman - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wypada życzyć Jarkowi zdrowia i powodzenia za wielką wodą! Oby tylko nikt się nie zdziwił jak zobaczy jego podejście do treningów... To jego duży mankament... W każdym razie dzięki za wszystko! odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl a chciał grać w poważnej w lidze europy ale pierwsza oferta , $$$ i przereklamowane Stany Zjednoczone i bye bye , obojętnie kto kasę zobaczy to idzie tam od razu i zapomina o tym co mówił wcześniej :) Powodzenia , Kante-Sanogo będzie teraz duecik odpowiedz

Michaello84 - 1 godzinę temu, *.nf.pl @KAMIL: Proponuję Tobie kisić się w jednej firmie przez kilka lat i dostawać minimalne podwyżki, a jak dostaniesz propozycję z innej firmy za 5x tyle co zarabiasz to nie przyjmuj tej propozycji... Piłkarz to zawód jak każdy inny, z tą różnicą, że pracuje się maks 15-20 lat... odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 W przeglądzie Sportowym piszą, że Legia ma zarobić 5 mln $ a nie Euro. Ktoś podaje nieprawdziwe informacje. odpowiedz

Nick - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chłopak dostanie pewnie kontrakt życia i pomieszka w bardzo fajnym miejscu. Nawet pomijając, ze liga tam lepsza, chociaż nie jest to niewiadomo jaki przeskok to chłopak robi krok do przodu. Mioduski trzymając go na sile robiłby mu po prostu krzywdę. Poza tym Niezgoda ma tak wiele braków, ze na pewno nie jest zawodnikiem nie do zastąpienia. odpowiedz

