Wyniki Plebiscytu eLki 2019!

As - 1 godzinę temu, *.55.200 Pozytywne zaskoczenie - Aleksandra Vukovic - 666 głosów. Przypadek? odpowiedz

Yorick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl "Nie poddawaj się..." i "Złodzieje i pijacy" to trochę wstyd, to mogą być wizytówki jakiegoś prowincjonalnego klubiku, a nie Legii.

Hasło powinno być "Czy leci z nami pilot", a cytat roku zz Mioduskiego o pełnym wsparciu dla Sa Pinto. Mioduskieemu przyda się nieco refleksji na temat tego, jakich zniszczeń dokonał przez te 2 lata.

Poza tym spoko. odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Postać roku to zdecydowanie Jędza, hasło i oprawa "Always look..." a najgorszy mecz to Kuopion. Reszta ok odpowiedz

Ty - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ja: tez wydarzenie to bardziej zakup ambulansu dla dzieci niz Śląsk.. dobry wyjazd to faktycznie slask ale wydarzenie ? odpowiedz

Maz - 4 godziny temu, *.polskieradio.pl wydarzenie roku - niezdobycie mistrzostwa Polski... serio? to jest wydarzenie roku? takie wydarzenia miały już "parę" razy miejsce w historii Polski i robić z tego wydarzenie to dla mnie jakaś bzdura. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Maz: To prawda ale nigdy nie przewyższaliśmy reszty ligi tak bardzo jak obecnie jeśli chodzi o skład, budżet, marketing, dosłownie wszystko. Wcześniej zawsze był ktoś lepszy, np Widzew w drugiej połowie lat 90-tych, potem Wisła Cupiała. Powinniśmy zdobywać MP i PP co roku z dużą przewagą nad rywalami. Takie wpadki jak w 2015 czy 2019 nie powinny mieć miejsca! odpowiedz

Maz - 43 minuty temu, *.polskieradio.pl @Peter: 2015 owszem to była gigantyczna wpadka ale wtedy tego mistrza straciliśmy na ostatniej prostej i też nie nazwałbym tego wydarzeniem roku, raczej szmacianką. Tutaj śmiem twierdzić Piast był po prostu lepszy. odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pelna zgoda co do wiekszosci zwróce uwage na pkt. Paweł Wszołek dla tak zwanych kumatych polonista a dla zwykłych kibiców najlepszy transfer roku - bravo i jeszcze flaga roku osobiście głosowałem za Śródmieściem bo flaga Złodzieje i Pijacy to jak dla Mnie poziom deneturat boys Stomil Olsztyn no ale to tylko moja opinia. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Alan: na szczęście masz ch...j do gadania :) odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: 100% racji. Wszystkie wygrane spoko, poza flagą niskich lotów... bardzo delikatnie pisząc. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Alan: No właśnie, niestety tacy zwykli kibice jak my mają ch...a do gadania :-( odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.net.pl Z jedną połową się zgadzam, z drugą nie, a z trzecią bym polemizował. odpowiedz

