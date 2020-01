Siatkówka

Legia Warszawa 3-2 AZS UWM Olsztyn

Sobota, 11 stycznia 2020 r. 18:58 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała z AZS-em UWM Olsztyn 3-2. Pierwsze dwa sety zakończyły się po myśli legionistów, którzy wygrali do 19 i do 18. Niestety dwie kolejne partie wygrali goście o do 21 i do 19. O zwycięstwie decydował więc tie-break. Ten zakończył się zdecydowaną wygraną Legii 15-9.



Do zakończenia zasadniczej części sezonu pozostały cztery kolejki. "Wojskowi" mają na swoim koncie 19 punktów i walczą o miejsce w pierwszej czwórce, która awansuje do play-off. Kolejne spotkanie Legia rozegra za tydzień z MOS-em Wola Warszawa.



Sety: 25-19, 25-18, 21-25, 19-25, 15-9



