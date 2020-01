Legia wraca do rozbudowanej hali na Bemowie

Środa, 8 stycznia 2020 r. 16:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Osiem miesięcy minęło od ostatniego meczu koszykarskiej Legii w hali OSiR Bemowo, w której od początku lat 90. minionego wieku występuje nasz zespół. Legioniści rozpoczęli już treningi w obiekcie przy Obrońców Tobruku 40, a 29 stycznia powinni rozegrać tam pierwsze spotkanie od maja zeszłego roku. Wówczas nasz zespół podejmować będzie drużynę Stelmetu Zielona Góra.



W hali powstała nowa trybuna, mogąca pomieścić 560 widzów. Jej budowa w takiej formie możliwa była dzięki wyburzeniu jednej ze ścian i powiększeniu kubatury hali. Pod trybuną znajdują się dwie szatnie, z których korzystać będzie nasz zespół, jak i drużyna gości. Ponadto są tam toalety i szatnia dla kibiców, sporych rozmiarów sala konferencyjna, miejsce na siłownię (z wymienioną nawierzchnią) oraz magazyn na sprzęt.



Przed nowo wybudowaną trybuną znajdować się będą ławki rezerwowych, które przez lata były po drugiej stronie parkietu. Wymieniona ma być również najmniejsza trybuna za jednym z koszów, dzięki czemu jeszcze nieznacznie zwiększy się pojemność hali, która dotychczas wynosiła ok. 990 miejsc, a teraz posiadać będzie niespełna 1500 miejsc siedzących. Obiekt został dopuszczony do użytkowania 31 grudnia 2019 roku, a do meczu ze Stelmetem powinny zostać załatwione wszelkie formalności związane z organizacją imprez masowych. Tym samym, ostatnim w tym sezonie meczem rozgrywanym w hali Koło, ma być spotkanie z Polskim Cukrem Toruń, 12 stycznia 2020 roku, a od 29 stycznia legioniści mecze ligowe grać już będą na Bemowie.



Nie dotyczyć to będzie rozgrywek Pucharu Polski - turniej finałowy, z udziałem siedmiu najlepszych drużyn EBL oraz Legii (jako organizatora), rozegrany zostanie w dniach 13-16 lutego w Arenie Ursynów. Losowanie par tych rozgrywek odbędzie się w najbliższy piątek, 10 stycznia o godzinie 13:00 w stołecznym Ratuszu.















fot. Bodziach