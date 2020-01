Futsal

Zdrowie Garwolin 3-5 Legia Warszawa

Niedziela, 12 stycznia 2020 r. 20:46 Woytek

W meczu 8. kolejki II ligi futsalu rozegranym w Garwolinie Legia Warszawa w wygrała ze Zdrowiem 5-3. Do przerwy "Wojskowi" prowadzili 2-1. Było to spotkanie na szczycie, mogące zadecydować o tym, która z tych drużyn będzie miała szanse na awans do I ligi. Po wywalczeniu trzech oczek legioniści pozostają niepokonaną drużyną w tym sezonie i z 18 punktami na koncie prowadzą w tabeli.



II liga: Zdrowie Garwolin 3-5 (1-2) Legia Warszawa

Bramki dla Legii: Mateusz Gliński, Paweł Tarnowski 2, Krzysztof Jarosz, Bartosz Świniarski









Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal