PLK

Legia Warszawa 92-85 Polski Cukier Toruń

Niedziela, 12 stycznia 2020 r. 21:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki koszykarskiej Ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa wygrała z Polskim Cukrem Toruń 92-85. Po wysokiej porażce tydzień temu ze Stalą Ostrów Wielkopolski niewielu kibiców liczyło na pozytywny wynik w starciu z wicemistrzem Polski, tymczasem od samego początku legioniści toczyli wyrównany pojedynek z "Twardymi Piernikami". Dzięki wygranej Legia opuściła ostatnie miejsce w tabeli PLK.



Wprawdzie do przerwy Legii ani razu nie udało się wyjść na powadzenie, ale z drugiej strony przewaga gości ani razu nie wzrosła powyżej 9 oczek. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem torunian 17-15, w drugiej lepsza była Legia i wygrała 29-28. Tym samym po 20 minutach gry na tablicy widniał wynik 44-45 dla Polskiego Cukru.



Trzecią kwartę lepiej zaczęli przyjezdni, którzy odskoczyli na 6 punktów (47-53), ale następnie Milovanović, Matczak oraz Konopatzki zdobyli w sumie 9 punktów i "Zieloni Kanonierzy" pierwszy raz w tym meczu objęli prowadzenie 56-53. Przez kolejne dwie minuty żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć kosza, a tę passę przerwał Matczak, rzucając dwa osobiste i powiększając przewagę Legii do pięciu oczek. W samej końcówce torunianie zaczęli odrabiać straty i dwie sekundy przed końcem kwarty doprowadzili do remisu 63-63.



Po trzech minutach ostatniej kwarty nadal był remis (71-71), a następnie podopieczni Tanego Spaseva po trójce Konopatzkiego i trafieniu Linowskiego odskoczyli na pięć punktów. Cztery minuty przed końcową syreną za dwa punkty trafił Filip Matczak i zrobiło się 78-71 dla Legii. Goście nie składali jednak broni i doskoczyli na trzy oczka,ale Dukes szybko odpowiedział trójką. Na 120 sekund przed końcem legioniści prowadzili 84-77. Następnie goście próbowali ratować wynik faulami, ale legioniści osiem razy celnie wykonali swoje rzuty. Rywale odpowiedzieli jedną trójką i to nie wystarczyło na bardzo dobrze dysponowanych tego dnia legionistów. Legia wygrała 92-85!



PLK: Legia Warszawa 92-85 Polski Cukier Toruń

Kwarty: 15-17, 29-28, 19-18, 29-22



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 28 (2)

8. F. Matczak 24 (2)

31. M. Milovanović 14

10. K. Dukes 9 (1)

25. K. Pinder 4

---

15. A. Linowski 8 (1)

18. M. Konopatzki 5 (1)

19. P. Nowerski 0

77. J. Nizioł 0

84. P. Kuźkow 0

7. S. Kowalczyk -

33. J. Sadowski -



Polski Cukier Toruń [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

14. A. Aminu 19

11. C. Wright 18 (4)

4. K. Homsby 14 (2)

5. A. Cel 9 (1)

33. K. Gruszecki 5 (1)

---

21. B. Diduszko 12 (1)

43. A. Perka 5 (1)

55. J. Schenk 2

10. M. Ratajczak 1

1. I. Grochowski -



Komisarz: Robert Zieliński

Sędziowie: Adam Wierzman, Marcin Bieńkowski, Bartłomiej Kucharski



widzów: 1200



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz