Wróżby 2020

Wytypowaliście, co wydarzy się w 2020 roku

Środa, 8 stycznia 2020 r. 19:16 Redakcja

Jaki dla Legii Warszawa będzie rok 2020? Jakie wyniki uzyskają piłkarze? Kto będzie trenerem za rok i co uda się a czego nie uda się zrobić zarządowi klubu? Swoje przewidywania i w dużej mierze oczekiwania wysłało nam ponad 1000 osób nam w czterodniowej sondzie "Legijne wróżby 2020". Oto co z niej wynika:



W maju Legia odzyska tytuł mistrzowski, a wcześniej na Stadionie Narodowym zagra w finale krajowego pucharu. Zanim to się jednak stanie z klubu zimą odejdzie Jarosław Niezgoda, latem taką samą decyzję podejmie Radosław Majecki, a koszykarze utrzymają się w PLK. Kontrakt przedłuży Radosław Cierzniak, do Legii na pewno nie wróci Carlitos, a najskuteczniejszym zawodnikiem w 2020 roku będzie Jose Kante, choć niewiele mniejsze szanse dajecie także zawodnikowi, który dopiero zostanie zakontraktowany. Latem zostanie otwarty ośrodek treningowy w Książenicach, ale boiska przy ul. Czerniakowskiej nie powstaną.



Legia dotrze do czwartej rundy eliminacji europejskich pucharów, ale faza grupowa będzie w Lidze Europy, a nie w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, w porównaniu z wróżbami na 2019 rok, zdecydowanie spadła wiara w awans do LM - o 13 punktów procentowych.



Trenerem do końca roku będzie Aleksandar Vuović, a jego zespół wygra w sumie więcej niż 25 spotkań, a przegra maksymalnie 10-12 razy. Legioniści trafią do bramki rywali 76-85 razy. Najwyższe zwycięstwo będzie pięcioma bramkami. W ciągu najbliższych miesięcy dwóch zawodników zostanie przeniesionych do rezerw z powodów sportowych lub dyscyplinarnych. Nie dajecie niemal żadnych szans na debiut Ivanowi Obradoviciovi, za to spodziewacie się, że Michał Karbownik odejdzie jeszcze w tym roku za rekordową sumę w Ekstraklasie.



Dość optymistycznie patrzycie na zadłużenie klubu, która ma być na poziomie 20-50 mln, choć obecnie wynosi blisko 100 mln zł. Warto jednak dodać, że w 2019 roku miało się zmniejszyć, a nic z tego nie wyszło i nie pomogła sprzedaż Sebastiana Szymańskiego. Prezesem klubu pozostanie Dariusz Mioduski, a kibice zaliczą wyjazd 3 tysiące osób.





Pełne wyniki sondy



1. Legia zdobędzie mistrzostwo Polski:

96% - tak

4% - nie



2. Legia zagra w finale Pucharu Polski:

92% - tak

8% - nie



3. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów:

88% - nie

12% - tak



4. Legia zagra w fazie grupowej Ligi Europy:

68% - tak

32% - nie



5. Legia odpadnie w eliminacjach europucharów w rundzie:

67% - nie odpadnie, awansuje do grupy

18% - czwartej

10% - trzeciej

4% - nie odpadnie, bo nie zagra w pucharach

1% - drugiej

0% - pierwszej



6. W ostatnim meczu rundy jesiennej trenerem Legii będzie:

81% - Aleksandar Vuković

14% - inny zagraniczny trener

5% - polski trener



7. Legia wygra:

53% - 26 lub więcej meczów

40% - 23-25 meczów

7% - 22 lub mniej meczów



8. Legia przegra:

50% - 10-12 meczów

39% - 9 lub mniej meczów

11% - 13 lub więcej meczów



9. Legia strzeli we wszystkich oficjalnych meczach:

57% - 76-85 goli

22% - 86 lub więcej goli

21% - 75 lub mniej goli



10. Najlepszym strzelcem Legii w 2020 roku będzie:

31% - Jose Kante

29% - zawodnik, który dopiero trafi do klubu

27% - Jarosław Niezgoda

7% - Paweł Wszołek

4% - inny z obecnego składu

2% - Luquinhas



11. Radosław Majecki:

72% - odejdzie z Legii latem

23% - nie odejdzie z Legii do końca rundy jesiennej

5% - odejdzie z Legii jeszcze tej zimy



12. Jarosław Niezgoda:

73% - odejdzie z Legii jeszcze tej zimy

20% - odejdzie z Legii latem

7% - nie odejdzie z Legii do końca rundy jesiennej



13. Z powodów sportowych lub dyscyplinarnych do rezerw zostanie przesuniętych __ zawodników:

35% - 2

29% - 3 lub więcej

21% - 1

15% - 0



14. Dariusz Mioduski przestanie być prezesem klubu:

93% - nie

7% - tak



15. Ośrodek treningowy Legii w Książenicach zacznie funkcjonować latem:

69% - tak

31% - nie



16. Carlitos wróci do Legii:

95% - nie

5% - tak



17. W grudniu z raportów finansowych dowiemy się, że zadłużenie klubu wynosi:

40% - 21-50 mln zł

26% - 51-99 mln zł

23% - mniej niż 20 mln zł

8% - więcej niż 100 mln zł

4% - nie ma zadłużenia



18. Legia odpadnie z pucharów z drużyną z kraju niżej notowanego w rankingu UEFA:

87% - nie

13% - tak



19. Koszykarze Legii:

70% - utrzymają się w PLK

16% - zagrają w play-off PLK

14% - spadną z PLK



20. Powstaną boiska treningowe przy ul. Czerniakowskiej:

82% - nie

18% - tak



21. Michał Karbownik zostanie sprzedany z Legii za rekordową sumę w historii Ekstraklasy:

68% - tak

32% - nie



22. Ivan Obradović zadebiutuje w oficjalnym meczu pierwszej drużyny Legii:

17% - tak

83% - nie



23. Radosław Cierzniak przedłuży latem kontrakt z Legią na kolejny sezon:

66% - tak

34% - nie



24. Kibice Legii pojadą na wyjazdowy mecz w ponad 3 tysiące osób:

75% - tak

25% - nie



25. Najwyższe zwycięstwo Legii będzie...

40% - pięcioma bramkami

30% - czterema bramkami

24% - sześcioma i więcej

5% - trzema bramkami

0% - dwoma bramkami