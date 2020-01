Kibice wybierają nazwę ulicy przy Legia Training Center

Środa, 8 stycznia 2020 r. 14:26 Woytek, źródło: Legia.com

Legia Warszawa uruchomiła głosowanie, w którym wybierana jest propozycja nazwy ulicy dojazdowej do nowego ośrodka treningowego. Decyzję podejmą radni Grodziska Mazowieckiego, ale klub ma możliwość przedstawienia władzom prośby o podjęcie odpowiedniej uchwały.



Wstępne propozycje klub zbierał na Facebooku. - Najczęściej pojawiająca się to ta, by nadać ulicy imię Lucjana Brychczego. Jednak obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące nadawania ulicom i placom imion osób żyjących zalecają, by unikać takich sytuacji. Ba, wiele gmin zaleca, by ulicom nadawać nazwy nawet wybitnej postaci dopiero 5 lat po jej śmierci. Obyśmy więc jak najdłużej czekali na możliwość takiego uhonorowania pana Lucjana. Życzymy mu długich lat życia! - poinformowała Legia.



Opcje zostały zawężone do dwóch: Ulica Legionistów lub Ulica Snu o Warszawie. Głosować można do 15 stycznia, a wyniki głosowania można śledzić na bieżąco



Głosować można na oficjalnej stronie Legii pod tym linkiem