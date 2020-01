Francuzi też myślą o Niezgodzie

Francuskie media poinformowały w środę, że władze Girondins Bordeaux widziałaby w składzie swojej drużyny Jarosława Niezgodę. Klub szuka aktualnie dwóch wzmocnień do linii ataku. Na celowniku oprócz piłkarza Legii jest Rémi Oudin z Stade de Reims. Przypomnijmy, że pół roku temu piłkarzem Bordeaux był Igor Lewczuk , który spędził tam przy lata. Wygląda na to, że najbliższe dni będą decydujące jeśli chodzi o przyszłość Jarosława Niezgody . Niemal codziennie pojawiają się dla niego nowe kierunki i jego odejście ze stołecznego klubu jest bardzo prawdopodobne. Kilka dni temu postanowiliśmy przeanalizować, wady i zalety odejścia piłkarza już w zimowym oknie transferowym. Przeczytacie o tym tutaj .

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Piter,./ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Farmazon, oni nie dadzą pieciu baniek a dla amerykanów to drobne odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jedyny plus tego całego zamieszania to szansa na podbicie stawki przez klub, który najbardziej zapędzi się w licytacji ;-P odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.